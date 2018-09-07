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Сержант полиции застрелил своего командира во дворе РОВД в ЗКО

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 09:18
Сержант полиции застрелил своего командира во дворе РОВД в ЗКО
Иллюстративное фото
В ДВД ЗКО прокомментировали убийство коллеги, передаёт BNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД"

"6 сентября в 16.37 в посёлке Чапаево Акжаикского района на территории ОВД сержант полиции 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1994 года рождения, произвёл выстрелы из табельного оружия в командира взвода 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1986 года рождения, который скончался от полученных ранений. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

Убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчинённый выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Погибшему командиру взвода было 29 лет, а подозреваемому 24 года. Он задержан.

"Вызов поступил в 16.32. Скорая помощь прибыла на место через 4 минуты. Однако человек, получивший огнестрельное ранение, умер до приезда врачей", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Источник: Bnews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Dagestan
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 09:37
Незнаю,что между ними произошло,но у себя на работе я бы тоже пристрелил своего технолога kill ,а заодно гл.инженера kill ,директора kill (его бы три раза) и бухгалтера kill ...
lol
 
 

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