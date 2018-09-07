Сержант полиции застрелил своего командира во дворе РОВД в ЗКО

В ДВД ЗКО прокомментировали убийство коллеги, передаёт BNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД"
"6 сентября в 16.37 в посёлке Чапаево Акжаикского района на территории ОВД сержант полиции 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1994 года рождения, произвёл выстрелы из табельного оружия в командира взвода 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1986 года рождения, который скончался от полученных ранений. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.
Убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчинённый выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Погибшему командиру взвода было 29 лет, а подозреваемому 24 года. Он задержан.
"Вызов поступил в 16.32. Скорая помощь прибыла на место через 4 минуты. Однако человек, получивший огнестрельное ранение, умер до приезда врачей", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
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