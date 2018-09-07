«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Сентября
+26...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 372.23 KZT
  • €1 = 432.53 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ипотечные займы в валюте сведут к нулю в Казахстане

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Ипотечные займы в валюте сведут к нулю в Казахстане
Фото bankist.ru
По итогам программы рефинансирования ипотечных займов в Казахстане в стране не останется ипотечных займов в валюте, они все будут переведены в тенге. Об этом заявили в Нацбанке Казахстана, передает Tengrinews.kz.

27 марта 2018 года Правление Национального Банка Казахстана утвердило изменения и дополнения в Программу рефинансирования ипотечных займов, принятую в апреле 2015 года. Программа предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального Банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

На рефинансирование валютных ипотечных займов за счет средств Национального Банка выделено более 150 миллиардов тенге. В свою очередь, банками при рефинансировании займов будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, пене (неустойки), комиссии на сумму более 136 миллиарда тенге.

"По итогам реализации Программы в Казахстане валютные ипотечные займы физических лиц будут переведены в тенге. С учетом введенного 1 января 2016 года запрета на выдачу новых ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доходов в ней, реализация Программы сведет к нулю в портфеле банков ипотечных займов физических лиц, выданных в иностранной валюте, а также исключит валютный риск для населения в будущем", - сообщил Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александр Терентьев.

Терентьев акцентировал внимание на том, что срок рефинансирования валютных займов банками истекает 30 декабря 2018 года, срок подачи заемщиком заявления на рефинансирование займа - 15 декабря 2018 года. Он отметил, что для определения соответствия займа условиям Программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

К рефинансированию валютных ипотечных займов приступили АО "Народный Банк Казахстана", АО "ForteBank", АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Цеснабанк", АО "Kaspi Bank", АО "Банк Kassa Nova", АО "Евразийский банк", АО "Altyn Bank", ДБ АО "Сбербанк России", АО "Bank RBK", АО "KZI Bank", АО "AsiaCredit Bank", ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)", АО ДБ "Альфа-Банк", АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

На 1 сентября 2018 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 2 504 заявки на сумму 22,2 миллиарда тенге и рефинансирован 1 551 займ на сумму 11,7 миллиарда тенге. Более подробно с информацией в разрезе регионов и банков можно ознакомиться по ссылке: в разделе "Информация об освоении банками денег".

Терентьев также напомнил о том, что Программа, в том числе, направлена на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным Банком Казахстана выделено 130 миллиардов тенге. Также за счет средств Национального Банка возмещена задолженность заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, по государственной пошлине, уплаченной банками при подаче исковых требований в суд, на сумму более 300 миллионов тенге, а также курсовая разница по проблемным валютным займам на сумму более 8 миллиардов тенге. По состоянию на 1 сентября 2018 года в рамках Программы банками одобрено 24 853 займа на сумму 154,3 миллиарда тенге, рефинансированы 22 665 займов на сумму 131,5 миллиарда тенге.

С информацией об одобренных и рефинансированных по состоянию на 1 сентября 2018 года ипотечных займов в разрезе регионов и банков можно ознакомиться по ссылке: в разделе "Информация об освоении банками денег".

"По займам заемщиков, соответствующих критериям Программы, но не обратившихся в банк за рефинансированием, после истечения установленного Программой срока рефинансирования, банки вправе возобновить предусмотренные действующим законодательством процедуры по взысканию задолженности. При этом Национальный Банк уже не сможет оказать заемщикам содействие в приостановлении проведения банками процедуры взыскания", - проинформировал Терентьев.

"В целом на поддержку ипотечных заемщиков Национальным Банком Казахстана выделено более 300 миллиардов тенге", - резюмировал представитель уполномоченного органа.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика