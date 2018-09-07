Утечка воздуха на МКС: в повреждении корабля подозревают уволенного сотрудника

Внутренняя комиссия РКК "Энергия", расследующая ситуацию с появлением отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", изучает дела уволившихся из корпорации сотрудников, которые могли иметь доступ к нему после изготовления, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости
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"Проверяются списки уволившихся из корпорации сотрудников за период, когда корабль уже был изготовлен и до его отправки на Байконур, проверяются обстоятельства, по которым человек уволился. Одна из рассматриваемых версий - что один из сотрудников решил таким образом отомстить корпорации перед увольнением", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия сняла подозрения с одного из бывших рабочих предприятия, на которого пали первые подозрения. Оказалось, что он не работал с этим кораблем.
Ранее сообщалось, что на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.