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Утечка воздуха на МКС: в повреждении корабля подозревают уволенного сотрудника

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Утечка воздуха на МКС: в повреждении корабля подозревают уволенного сотрудника
©Роскосмос/Олег Артемьев
Внутренняя комиссия РКК "Энергия", расследующая ситуацию с появлением отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", изучает дела уволившихся из корпорации сотрудников, которые могли иметь доступ к нему после изготовления, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Проверяются списки уволившихся из корпорации сотрудников за период, когда корабль уже был изготовлен и до его отправки на Байконур, проверяются обстоятельства, по которым человек уволился. Одна из рассматриваемых версий - что один из сотрудников решил таким образом отомстить корпорации перед увольнением", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия сняла подозрения с одного из бывших рабочих предприятия, на которого пали первые подозрения. Оказалось, что он не работал с этим кораблем.

Ранее сообщалось, что на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Dagestan
 Морской (Посетители) Сегодня, 10:07
Как так то? Рагозин сказал,что иплантяни продырявили снаружи... nini Или это Илон Маск саботирует?
 
 

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