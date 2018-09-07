Полицейского в ЗКО убили из-за личной неприязни - МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали убийство командира взвода во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Алмаса Садубаева.
"Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, преступление совершено из-за личных неприязненных отношений. Дело находится на контроле МВД", - сообщил Садубаев.
Также в МВД заявили, что по факту убийства командира батальона Управления специализированной службы охраны в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области работает специальная комиссия из числа сотрудников Департамента собственной безопасности и Комитета административной полиции Министерства внутренних дел.
Ранее сообщалось, что полицейский застрелил командира во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области.
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