Полицейского в ЗКО убили из-за личной неприязни - МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали убийство командира взвода во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Алмаса Садубаева.



"Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, преступление совершено из-за личных неприязненных отношений. Дело находится на контроле МВД", - сообщил Садубаев.



Также в МВД заявили, что по факту убийства командира батальона Управления специализированной службы охраны в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области работает специальная комиссия из числа сотрудников Департамента собственной безопасности и Комитета административной полиции Министерства внутренних дел.



Ранее сообщалось, что полицейский застрелил командира во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области.