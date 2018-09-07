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Полицейского в ЗКО убили из-за личной неприязни - МВД

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Полицейского в ЗКО убили из-за личной неприязни - МВД
uralskweek.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали убийство командира взвода во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Алмаса Садубаева.

"Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, преступление совершено из-за личных неприязненных отношений. Дело находится на контроле МВД", - сообщил Садубаев.

Также в МВД заявили, что по факту убийства командира батальона Управления специализированной службы охраны в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области работает специальная комиссия из числа сотрудников Департамента собственной безопасности и Комитета административной полиции Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил командира во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области.
Источник: Tengrinews.kz
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