Сбой мирового Интернета 11 октября. Чего ожидать казахстанцам

После 11 октября пользователи могут столкнуться с перебоями в работе Интернета. На это число Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) запланировала "первую в истории смену криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен Интернета (DNS)".



В организации предупредили, что из-за процедуры скорость работы в Сети на некоторое время может снизиться, а часть сайтов будет недоступна. На своем сайте ICANN опубликовала подробное руководство с описанием того, чего следует ожидать в этом процессе.



Она призвана помочь всем подготовиться к обновлению ключа, говорится в публикации.



По словам президента Интернет-ассоциации Казахстана Шавката Сабирова, для доменов .kz глобальный сбой не принесет проблем.



"Наши регистраторы, использующие защищенные DNSSEC-сервера, готовы к смене ключей", - заявил он. "Другое дело, если вы, находясь в Казахстане, будете открывать зарубежные сайты. Например, в Индии, Таиланде, Европе, России и других странах, где очень много провайдеров пользуются DNSSEC-серверами. Тогда могут возникнуть проблемы с доступом к этим ресурсам", - пояснил Сабиров.



Эксперт отметил, что обычному пользователю как-то готовиться к данному процессу нет необходимости.



"DNSSEC-сервера - это техническая инфраструктура Интернета, которая не зависит от рядового пользователя. К этому должны быть готовы провайдеры, а не пользователи", - сказал президент Интернет-ассоциации Казахстана.



Директор хостинг-провайдера PS.kz Никита Красулин также призвал не беспокоиться по поводу возможных перебоев в Сети.



"Для ресурсов в доменной зоне .kz ничего не поменяется, так как технология DNSSEC только на стадии внедрения, соответственно, никаких ключей в доменной зоне .kz просто нет", - заявил он.