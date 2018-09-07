Назарбаев сфотографировался с молодоженами в Караганде

Нурсултан Назарбаев посетил дворец торжеств "Ақ сарай" в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Во дворце во время визита Президента проходила церемония бракосочетания молодых пар. Глава государства поздравил молодоженов, пожелав им счастья и семейного благополучия.



"Завтра в Казахстане отмечается День семьи. Счастье для многих людей - это семья и дети. Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Президент отметил важность укрепления института семьи и воспитания молодого поколения казахстанцев.



Молодожены поблагодарили Нурсултана Назарбаева за проводимую политику, направленную на поддержку молодых семей, в том числе за программу "7-20-25".



Новый дворец бракосочетания был построен частным предпринимателем в рамках программы "Рухани жаңғыру".