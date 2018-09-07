Министр нацэкономики: По нашей модели доллар столько стоить не должен

Тимур Сулейменов рассказал о влиянии антироссийских санкций на курс тенге и плане действий на случай, если всё пойдёт не так, как хотелось бы.



Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, что антироссийские санкции в первую очередь влияют на курс тенге.



"Мы сделали макроэкономический анализ влияния этих санкций на нас. Есть несколько каналов влияния: инвестиционные, торговые, но самый главный – курсовой. Ключевое влияние будет проявляться через курс сначала рубля к доллару, затем тенге к доллару и к рублю", – сказал министр.



Тимур Сулейменов сообщил, что в ведомстве есть расчёты, демонстрирующие, как это может повлиять на отдельные предприятия, которые наиболее подвержены санкциям.



"Подготовлен совместный план действий на случай, если те или иные негативные прогнозы начнут проявляться. Он включает поддержку тех отраслей, которые, если вдруг пойдёт всё не так, будут более подвержены. На Совете по экономической политике этот вопрос будет детально обсуждаться", – сказал он.



Он подчеркнул, что общий эффект пока нейтральный, но если будет реализовываться жёсткий сценарий по санкциям, активы российских госбанков заморозят, а в отношении госдолга РФ применят дальнейшие санкции, Казахстан через курс почувствует ещё больше последствий.



В прогнозах министерства пакет санкций против России, которые должны вступить в силу 28 ноября, пока не учитывается.



"Это проект закона, который внесён сенаторами в парламент США. Когда он станет законом, на котором будет подпись президента США, мы не знаем. Закладывать какие-то негативные вещи в базовый прогноз социально-экономического развития страны мы не должны. У нас есть готовность к разным сценариям развития. Но тем не менее закладывать в базовый прогноз что-то, чего может и не быть, неправильно", – считает глава Министерства нацэкономики.



Сулейменов призвал смотреть на эти санкции, как на санкции в отношении Российской Федерации.



"Мы постоянно о них говорим, как будто санкции идут непосредственно на нас. Они влияют на нас только через курс", – подчеркнул министр.



Комментируя курс национальной валюты, Тимур Сулейменов признал, что ослабление тенге стало очевидным.



"По нашей модели цена такой не должна быть. По нашей модели, по модели Нацбанка, тенге столько стоить не должен. Это вопрос психологический и вопрос определённого нервного влияния рынка на возможный эффект", – сказал глава ведомства.



По его мнению, инфляция до конца года будет выше того предела, на который в министерстве рассчитывали.



"У нас коридор 5-7%. По итогам 8 месяцев ровно 6%. Но мы хотели закончить год на 6%, из-за ослабления тенге, скорее всего, будет 6,7-6,8%. Но за коридор мы не выйдем", – заверил Сулейменов.



Он остановился на соотношении курса и цен на товары.



"Корреляция между курсом и инфляцией однозначно есть, потому что мы не можем потреблять всё исключительно своё, даже когда мы говорим, что мы на 80% с точки зрения продовольствия сами себя обеспечиваем. Обеспечение неравномерное по стране. Есть регионы, которые покупают из России, из Узбекистана и так далее. Курс будет всегда влиять на инфляцию, на продовольственную инфляцию в частности. Будет ли он влиять значительно? Нет. Потому что на 80% мы себя обеспечиваем, и такой прямой корреляции не должно быть", – резюмировал министр нацэкономики.



Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии на KASE сегодня, 7 сентября, составил 375,64 тенге за доллар. За две недели стоимость доллара выросла на 15 тенге.