Тенге падает на эмоциях - эксперты

Курс тенге снижается на эмоциях участников рынка. Так падение нацвалюты прокомментировали эксперты Ассоциации финансистов Казахстана, передает Tengrinews.kz.



По итогам первой рабочей недели сентября средневзвешенный курс национальной валюты против доллара ослаб на 12,19 тенге (-3,4 процента), до 375,62 тенге за доллар, приближаясь к историческому минимуму января 2016 года (383,91 тенге за доллар).



"При этом спрос на американскую валюту оставался высоким (в пятницу объем торгов достиг 500 миллионов долларов), в несколько раз превышая средние объемы в текущем году. Курс тенге снижался на фоне дальнейшего ослабления курса рубля, инфляционных ожиданий, негативного внешнего и внутреннего информационного фона, несмотря на сохраняющиеся высокие цены на нефть", - делают выводы в АФК.



Также подчеркивается, что сохраняются геополитические риски (санкции), а также нестабильная ситуация на внешних рынках.



"На следующей неделе Банк России может принять меры по поддержке российского рубля и повысить ключевую ставку, что может положительно сказаться и на тенге. На наш взгляд, текущая динамика курса в том числе имеет эмоциональную составляющую. Рынок практически со 100-процентной уверенностью ожидает повышения процентной ставки американским центральным банком на сентябрьском заседании (25-26 сентября), но данное событие уже достаточно давно учитывается в оценке ситуации", - заявили в АФК.