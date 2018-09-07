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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тенге падает на эмоциях - эксперты

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Тенге падает на эмоциях - эксперты
Фото ©Турар Казангапов
Курс тенге снижается на эмоциях участников рынка. Так падение нацвалюты прокомментировали эксперты Ассоциации финансистов Казахстана, передает Tengrinews.kz.

По итогам первой рабочей недели сентября средневзвешенный курс национальной валюты против доллара ослаб на 12,19 тенге (-3,4 процента), до 375,62 тенге за доллар, приближаясь к историческому минимуму января 2016 года (383,91 тенге за доллар).

"При этом спрос на американскую валюту оставался высоким (в пятницу объем торгов достиг 500 миллионов долларов), в несколько раз превышая средние объемы в текущем году. Курс тенге снижался на фоне дальнейшего ослабления курса рубля, инфляционных ожиданий, негативного внешнего и внутреннего информационного фона, несмотря на сохраняющиеся высокие цены на нефть", - делают выводы в АФК.

Также подчеркивается, что сохраняются геополитические риски (санкции), а также нестабильная ситуация на внешних рынках.

"На следующей неделе Банк России может принять меры по поддержке российского рубля и повысить ключевую ставку, что может положительно сказаться и на тенге. На наш взгляд, текущая динамика курса в том числе имеет эмоциональную составляющую. Рынок практически со 100-процентной уверенностью ожидает повышения процентной ставки американским центральным банком на сентябрьском заседании (25-26 сентября), но данное событие уже достаточно давно учитывается в оценке ситуации", - заявили в АФК.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Mestnyi
 elek (Посетители) Сегодня, 17:41
Курс тенге снижается на эмоциях участников рынка.

Какие они не хорошие эти участники рынка, эмоциональные попались. rofl
 
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  • Mestnyi
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:14
То нефть виновата, то отпускники всё скупили, то санкции... ну всё вокруг влияет на тенге, скоро ветер будет её "сдувать"! lol
А не кажется ли вам, что виной всему позиция Нацбанка РК не сдерживающий рост? Почему НБ не выбросил на продажу запасы и не сдержал падение тенге? Олигархам и банкирам не выгодно?
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 17:02
Ранее писали что доллар дорожает в связи с летними отпусками, теперь народ вернулся с отпусков и какие будут выводы.
 
 

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