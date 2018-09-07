Данэлия Тулешова стала финалисткой республиканского отбора для детского Евровидения

Возможность представлять Казахстан на международном конкурсе выпала участникам из 7 регионов страны.



Агентство "Хабар" объявило имена финалистов Республиканского отбора международного песенного конкурса Junior Eurovision Song Contest, передаёт корреспондент BNews.kz. Об этом стало известно на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



Имена участников объявили председатель правления АО "Агентство "Хабар" Алан Ажибаев, первый заместитель председателя правления АО "Агентство "Хабар" Ринат Кертаев и Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.



Финалистами конкурса стали:



- Зере Амирбекова - Алматы - 14 лет;



- Динар Надирбекова - ВКО - 13 лет;



- Сүйкім Қабылбек - Астана - 12 лет;



- Данэлия Тулешова - Алматы - 12 лет;



- Ержан Максим - Уральск - 11 лет;



- Мария Затварницкая - Павлодар - 13 лет;



- Мейіржан Жидебай - Ақтөбе - 12 лет4



- Жанелья Қалдыбек - Астана - 12 лет;



- Санат Асуат - Атырау - 13 лет;



- Бинура Саудабай - Астана - 11 лет.



"Весь месяц мы получали заявки на нашем сайте, и в начале сентября жюри из 11 человек, представляющие музыкальную индустрию выбрали финалистов. На самом деле, всё только начинается для наших финалистов, они усиленно готовятся к большому выступлению на гала-концерте, который состоится в Алматы, в рамках празднования Дня города", - сказал Председатель правления АО "Агентство "Хабар" Алан Ажибаев.



По его словам, финалисты впервые будут исполнять песни перед огромной аудиторией, не только в зале, но и в прямом эфире. Концерт будут транслировать на телеканале "Хабар", где общими усилиями жюри и зрителей выберут победителя из числа финалистов.



"За каждым финалистом будет закреплён телефонный номер, с помощью которого можно будет проголосовать, а также посредством смс. Тот участник, который наберёт наибольшее суммарное количество голосов жюри и зрителей будет объявлен победителем", - дополнил Ажибаев.



В свою очередь Роза Рымбаева отметила, что на конкурс должен отправиться яркий, талантливый и обаятельный певец.



"На Евровидение мы должны отправить самого достойного, яркого, талантливого, обаятельного, артистичного певца. Самое главное, чтоб при исполнении своей песни он был в своём образе убедительным. И когда ребёнок показывает образ, перевоплощается – это особый дар. Я не скажу, что он с этого дня станет мировой звездой, но если он покажет всё это – это будет хорошим направлением на будущее. С нашими участниками должны работать педагоги, сценаристы, режиссёры вплоть до образа на сцене, вот что требуется на этом конкурсе. Там соберутся самые яркие и талантливые дети со всего света и нам нужно выбрать самого достойного и отправить его на этот конкурс", - подчеркнула Народная артистка Казахстана.



На гала-концерте и в финале детского Евровидения в Минске, участник должен будет выступить с той песней, которую изначально подавал в заявке. При этом хронометраж песни не должен превышать трёх минут, и она должна соответствовать евро-поп жанру. Также в числе обязательных условий – песня должна быть на государственном языке, но допускается использование английского текста, его процентаж не должен превышать 40% от общего текста.



"Все участники, при заполнении заявки, предоставили документ, подтверждающий авторское право на эту композицию. Плагиат на конкурсе не допускается. Мы живём в 21 веке и в Youtube, и в других инструментах коммуникации это легко вычислить. По сути песни, которые они исполнят, будут премьерными", - заверил председатель правления АО "Агентство "Хабар" Алан Ажибаев.



К слову, финал конкурса пройдёт в Минске 25 ноября.