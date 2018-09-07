Дело Челаха: Генпрокуратура отказалась раскрывать общественникам информацию

Казахстанское бюро по правам человека попросило надзорный орган рассказать, какие меры предприняты в ответ на выводы Комитета по правам человека ООН о нарушениях.



АЛМАТЫ, 7 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Казахстана не предоставила Казахстанскому международному бюро по правам человека (КМБПЧ) информацию о мерах, которые были предприняты после рекомендаций Комитета по правам человека ООН.



Осенью прошлого года международная организация признала нарушение прав осужденного за массовое убийство сослуживцев пограничника Владислава Челаха.



"Согласно решению Комитета ООН от 7 ноября 2017 года в отношении Челаха казахстанской стороне рекомендовано предоставить в его адрес информацию об исполнении данного решения. В связи с чем указанная информация подлежит предоставлению непосредственно в адрес Комитета ООН", — говорится в официальном ответе надзорного органа.



Прокурорский ответ представителей КМБПЧ, по их словам, не удовлетворил. Юрист Казахстанского бюро по правам человека Светлана Хижниченко делится мнением: никаких препятствий для подробного ответа общественникам у прокуратуры не было.



"Мы являемся заинтересованной стороной, и они (представители Генпрокуратуры – Sputnik) должны дать ответ. У нас была доверенность – у нас Комитет (ООН – Sputnik) не принял бы эту жалобу. У Сарсенова (Серик, адвокат Владислава Челаха – Sputnik) была доверенность, на нас Владислав тоже выписывал доверенность, и мы представляли его так же, как Сарсенов. Но самое интересное, что если они ответ дали Комитету, он мне его пришлет, потому что полностью всю коммуникацию по электронной почте они вели со мной. Но мне на почту от Комитета ничего не приходило, поэтому я предполагаю, что Генпрокуратура ничего не отправляла еще", — рассказала Sputnik Казахстан Хижниченко.



Что усмотрел Комитет по правам человека ООН в деле Челаха



Нашумевшее дело об арканкергенской бойне получило громкое продолжение в ноябре 2017 года, когда Комитет ООН прислал ответ на обращение осужденного пожизненно казахстанца. Обращение в организацию было направлено еще в 2015 году адвокатом Владислава Челаха Сериком Сарсеновым. В нем адвокат выдвигал предположения о таких нарушениях, как незаконный арест, нарушение принципов справедливого разбирательства, нарушения прав на выбор защитника, на возможность для подготовки защиты, а также права на воздержание от дачи показаний на самого себя.



Ответа не было долго, но отбывающий наказание в колонии "Черный беркут" Челах его дождался. Комитет ООН по правам человека установил, что представленная информация доказывает допущенные нарушения государством-участником Международного пакта о гражданских и политических правах.



Как указывается в том самом письме директора КМБПЧ Евгения Жовтиса в Генпрокуратуру,"в пункте 10 своего мнения Комитет ООН по правам человека установил, что представленная ему информация доказывает нарушение государством-участником прав автора, предусмотренных статьей 14 (3) (b) Пакта".



Пункт b части 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: "Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства: иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитником". Таким образом, речь идет о признании нарушений в части предоставленной возможности для подготовки к защите.



По словам составителя письма в Генпрокуратуру, государство обязано выплатить автору обращения в Комитет ООН компенсацию за нарушение прав, а кроме того, должно предпринять меры для недопущения подобных нарушений в будущем.



Бойня на "Арканкергене"



Трагедия произошла в мае 2012 года на казахстанско-китайской границе. Отряд капитана Алтынбека Кереева, который нес службу на погранпосту "Арканкерген", перестал выходить на связь. Прибывшие на место военные обнаружили сожженный пост и тела расстрелянных солдат и егеря, жившего неподалеку. Единственный выживший Владислав Челах был обнаружен спустя несколько дней. По многочисленным сообщениям СМИ, он находился в шоковом состоянии.

Позже следствие установило, что 19-летний Владислав Челах расстрелял 14 сослуживцев и егеря, а после убийства он сжег казарму и тела.



Одиннадцатого декабря 2012 года суд признал Челаха виновным в убийстве 15 человек на посту "Арканкерген". Карагандинец приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.



По данным Sputnik Казахстан, погранзастава "Арканкерген", где в мае 2012 года военнослужащий срочной службы Владислав Челах расстрелял 15 человек, до сих пор не восстановлена.

