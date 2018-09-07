Убивший командира полицейский выстрелил 7 раз - глава ДВД ЗКО

Начальник ДВД Западно-Казахстанской области Махсудхан Аблазимов рассказал о деталях происшествия, в котором погиб полицейский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".
"6 сентября в здании Акжайыкского РОВД инспектор батальона внутренней охраны полиции применил оружие к своему командиру. Командир скончался на месте. Стрелявший сотрудник сдал оружие на месте и был задержан там же. Сейчас ведется следствие, по окончанию мы сможем говорить о причинах этого поступка", - рассказал глава ДВД ЗКО.
Он отметил, что подозреваемый стрелял в погибшего семь раз, в том числе в бедро, спину и голову.
"Мы не подозреваем, какие были мотивы у стрелявшего сотрудника. На работе он характеризовался положительно, имеет 5 поощрений, не имел наказаний. Со стороны руководства нареканий не имел. Погибший же капитан полиции характеризовался также положительно, в органах с 2008 года", - добавил Аблазимов.
Односельчанин погибшего Серик в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz сообщил, что мужчина был женат и жил с родителями, у него остались сын и дочь.
"Он сам родом из села Чапаево, в армии служил в Капчагае в ракетных войсках. После армии устроился работать в спецбатальон. С женой встречался еще до армии. После армии вернулся и сразу женился. Он очень любил свою семью, жену, детей. Хороший парень был, спокойный, много не говорил. Даже скорее молчуном его можно назвать", - рассказал друг погибшего.
По его словам, жители поселка сейчас пребывают в шоковом состоянии, уровень преступности в районе очень низкий, никто не ожидал трагедии.
"В школе он был лидером, слабых всегда защищал. Учился средне, но среди одноклассников пользовался большим уважением. Был немногословным и очень физически развитым. По характеру спокойным был, уравновешенным, неконфликтным. Он всегда по делу только говорил. (...) Все ребята мечтают ходить в погонах, он хотел работать именно в военнизированной охране", - охарактеризовал погибшего Серик.
6 сентября полицейский застрелил командира во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области. Сержант 1994 года рождения произвел выстрелы из табельного оружия в командира 1986 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, преступление совершено из-за личных неприязненных отношений. Дело находится на контроле МВД.
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