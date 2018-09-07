«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Сентября
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 375.62 KZT
  • €1 = 437 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Убивший командира полицейский выстрелил 7 раз - глава ДВД ЗКО

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 19:58
Убивший командира полицейский выстрелил 7 раз - глава ДВД ЗКО
Uralskweek
Начальник ДВД Западно-Казахстанской области Махсудхан Аблазимов рассказал о деталях происшествия, в котором погиб полицейский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

"6 сентября в здании Акжайыкского РОВД инспектор батальона внутренней охраны полиции применил оружие к своему командиру. Командир скончался на месте. Стрелявший сотрудник сдал оружие на месте и был задержан там же. Сейчас ведется следствие, по окончанию мы сможем говорить о причинах этого поступка", - рассказал глава ДВД ЗКО.

Он отметил, что подозреваемый стрелял в погибшего семь раз, в том числе в бедро, спину и голову.

"Мы не подозреваем, какие были мотивы у стрелявшего сотрудника. На работе он характеризовался положительно, имеет 5 поощрений, не имел наказаний. Со стороны руководства нареканий не имел. Погибший же капитан полиции характеризовался также положительно, в органах с 2008 года", - добавил Аблазимов.

Односельчанин погибшего Серик в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz сообщил, что мужчина был женат и жил с родителями, у него остались сын и дочь.

"Он сам родом из села Чапаево, в армии служил в Капчагае в ракетных войсках. После армии устроился работать в спецбатальон. С женой встречался еще до армии. После армии вернулся и сразу женился. Он очень любил свою семью, жену, детей. Хороший парень был, спокойный, много не говорил. Даже скорее молчуном его можно назвать", - рассказал друг погибшего.

По его словам, жители поселка сейчас пребывают в шоковом состоянии, уровень преступности в районе очень низкий, никто не ожидал трагедии.

"В школе он был лидером, слабых всегда защищал. Учился средне, но среди одноклассников пользовался большим уважением. Был немногословным и очень физически развитым. По характеру спокойным был, уравновешенным, неконфликтным. Он всегда по делу только говорил. (...) Все ребята мечтают ходить в погонах, он хотел работать именно в военнизированной охране", - охарактеризовал погибшего Серик.

6 сентября полицейский застрелил командира во дворе РОВД в Западно-Казахстанской области. Сержант 1994 года рождения произвел выстрелы из табельного оружия в командира 1986 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, преступление совершено из-за личных неприязненных отношений. Дело находится на контроле МВД.

Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика