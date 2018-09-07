Экс-промоутер Головкина: Канело победит по очкам

Глава промоутерской компании Golden Gloves Родни Берман, ранее выступавший со-промоутером казахстанского чемпиона мира WBA/WBC/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, сомневается в его способности одержать победу над Саулем «Канело» Альваресом в поединке 15 сентября, пишет Sports.kz.
— Позвольте сказать, что Головкин, вероятно, самый лучший из всех людей, с которыми я сталкивался за свою 40-летнюю карьеру. Его направляет Том Леффлер, который также является джентльменом, и я всегда был рад с ними посотрудничать. Я бы назвал Геннадия лучшим боксером, с которым я имел счастье поработать за свою карьеру промоутера.
Хотелось бы, чтобы Головкин выиграл этот бой, но если сравнить то, что я видел в GGG пять-шесть лет назад в Монте-Карло и его последний поединок, то следует признать, что годы берут над ним свое. К сожалению, мне кажется, что «Канело» победит по очкам, либо остановит Геннадия в поздних раундах. Я не думаю, что со мной все согласятся.
Надеюсь, я ошибаюсь, и я бы очень хотел, чтобы Головкин победил, но судя по последней паре поединков, это уже определенно не тот GGG, которого я видел пять лет назад.
Что касается допингового скандала вокруг «Канело», то я не думаю, что он повлияет на рематч. Пресса, как правило, всегда склонна преувеличивать подобные вещи, но я сомневаюсь, что это будет иметь отношение к самому поединку, — поделился с Worldboxingnews.net Берман.
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