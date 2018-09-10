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Жителей Семея оскорбил рассказ из учебника

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Жителей Семея оскорбил рассказ из учебника
.
Рассказ из учебника по самопознанию для 2-ых классов оскорбил жителей Семея, сообщает Zakon.kz.

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#go_semey

Публикация от СМИ |16 (@go_semey)



В нем повествуется об африканском мальчике, который удивил своим цветом кожи казахстанских детей.

- К нам в класс недавно пришел новенький ученик. Зовут его Майкл. Его родители переехали к нам в Казахстан работать. Вы скажете ничего особенного, но это не так. Он россиянин африканского происхождения. Звучит необычно для Казахстана, а для города Семей – это как увидеть живую Жар-птицу, - пишет автор учебника А. Карабутова.

Автор решила акцентировать внимание на том, что семейчане никогда не видели темнокожих людей.

Пользователи Instagram возмутились:

- Это личная неприязнь к нашему городу или мысль о выражений расизма в Семее? - написал пользователь zhassulan030.

- Что за текст... бедные дети в школах ! Семей унизили, иностранца унизили! Писать больше нечего было что ли!!! - высказалась elmira_bewomen.

- Автор, видимо, не рожден на территории СССР, т.к. эту тему закрыли , еще в фильме "Цирк" с Л. Орловой в гл.роли:"В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: чёрненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста! - отметила kar_irinka.
Источник: zakon.kz
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