«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Сентября
+25...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 375.62 KZT
  • €1 = 437 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дожди с грозами и снег ожидаются в Казахстане

Просмотров:37 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Дожди с грозами и снег ожидаются в Казахстане
Фото с сайта ugranow.ru
В Казахстане в начале недели ожидаются дожди с грозой и снег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Астана

10 сентября днем дождь, гроза, северо-западный ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 16-18 градусов тепла.

11 сентября днем переменная облачность, без осадков, ночью дождь.

Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 8-10 градусов тепла.

12 сентября переменная облачность, днем и ночью без осадков.

Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 11-13 градусов тепла.

Алматы

10 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.

11 сентября ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.

12 сентября днем переменная облачность, дождь. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла.

Шымкент

С 10 по 12 сентября ясно, без осадков. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.

11 сентября температура ночью 28-30 градусов тепла.

12 сентября ночью 10-12 градусов тепла, днем 30-32 градуса тепла.

Актау

С 10 по 12 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 10 сентября ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.

11 и 12 сентября ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.

Атырау

С 10 по 11 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 10 сентября ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 градусов тепла.

11 сентября ночью 13-15, днем 27-29 градусов тепла.

12 сентября ночью и днем дождь с грозой, температура ночью 13-15, днем 26-28 градусов тепла.

Жезказган

10 сентября без осадков, температура ночью 6-8, днем 23 градуса тепла, переменная облачность.

11 сентября ночью 8-10, днем 18-20 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.

Караганда

10 и 12 сентября переменная облачность, без осадков. 11-го числа днем и ночью дождь.

10 сентября температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 17-19 градусов тепла.

11 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем 10-12 градусов тепла.

12 сентября ночью 2-4 градуса тепла, днем 9-11 градусов тепла.

Кокшетау

10 сентября дождь с грозой, ночью 8-10 градусов тепла, днем 13-15 градусов тепла.

11 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем переменная облачность, без осадков, 9-11 градусов тепла.

12 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем 11-13 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.

Костанай

Ночью и днем 10 сентября осадки.

11 и 12 сентября переменная облачность, без осадков.

10 сентября температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 14-16 градусов тепла.

11 сентября ночью 2-4, днем 13-15 градусов тепла.

12 сентября 2-4, днем 15-17 градусов тепла.

Кызылорда

10 сентября ночью 12-14 тепла, днем переменная облачность, без осадков 25-27 тепла.

11 сентября ночью без осадков 10-12 градусов тепла, днем солнечно, 27-29 градусов тепла.

12 сентября ночью 10-12 градусов тепла, днем 23-25, переменная облачность, без осадков.

Павлодар

10 сентября ночью 8-10, днем 19-21 градус тепла, дождь.

11 сентября ночью 4-6 градусов тепла, осадки, днем 8-10 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.

12 сентября ночью 1-3 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла.

Петропавловск

10 сентября ночью 6-8 градусов тепла, дождь с грозой, днем 10-12 градусов тепла, облачно, без осадков.

11 сентября ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.

12 сентября ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.

Семей

10 сентября ночью 6-8, днем 18-20 градусов тепла переменная облачность, без осадков. 11 сентября ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла, дождь с грозой.

12 сентября ночью дождь со снегом 2-4 градуса тепла, днем также возможен снег, переменная облачность, 8-10 градусов тепла.

Талдыкорган

С 10 по 12 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 10 сентября ночью 7-9, днем 22-24 градуса тепла.

11 сентября ночью 5-7, днем 23-25 градусов тепла.

12 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла.

Тараз

10 сентября ночью 7-9 градусов тепла, днем переменная облачность, без осадков, 25-27 градусов тепла.

11 сентября ночью 10-12 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.

12 сентября ночью 8-10, днем 23-25 градусов тепла переменная облачность, без осадков.

Уральск

10 сентября без осадков, ночью 8-10, днем 26-28 градусов тепла.

11 сентября ночью 8-10, днем 25-27 градусов тепла, ожидается дождь с грозой.

12 сентября ночью 8-10, днем 24-26 градусов тепла, дождь с грозой.

Усть-Каменогорск

10 сентября ночью 6-8 градусов тепла, днем 18-20 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.

11 сентября ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла, ожидается дождь с грозой.

12 сентября ночью ожидается дождь со снегом, 2-4 градуса тепла, днем также возможен снег, переменная облачность, 8-10 градусов тепла.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика