Дожди с грозами и снег ожидаются в Казахстане

В Казахстане в начале недели ожидаются дожди с грозой и снег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".



Астана



10 сентября днем дождь, гроза, северо-западный ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 16-18 градусов тепла.



11 сентября днем переменная облачность, без осадков, ночью дождь.



Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 8-10 градусов тепла.



12 сентября переменная облачность, днем и ночью без осадков.



Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 11-13 градусов тепла.



Алматы



10 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.



11 сентября ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.



12 сентября днем переменная облачность, дождь. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла.



Шымкент



С 10 по 12 сентября ясно, без осадков. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.



11 сентября температура ночью 28-30 градусов тепла.



12 сентября ночью 10-12 градусов тепла, днем 30-32 градуса тепла.



Актау



С 10 по 12 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 10 сентября ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.



11 и 12 сентября ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.



Атырау



С 10 по 11 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 10 сентября ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 градусов тепла.



11 сентября ночью 13-15, днем 27-29 градусов тепла.



12 сентября ночью и днем дождь с грозой, температура ночью 13-15, днем 26-28 градусов тепла.



Жезказган



10 сентября без осадков, температура ночью 6-8, днем 23 градуса тепла, переменная облачность.



11 сентября ночью 8-10, днем 18-20 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.



Караганда



10 и 12 сентября переменная облачность, без осадков. 11-го числа днем и ночью дождь.



10 сентября температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 17-19 градусов тепла.



11 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем 10-12 градусов тепла.



12 сентября ночью 2-4 градуса тепла, днем 9-11 градусов тепла.



Кокшетау



10 сентября дождь с грозой, ночью 8-10 градусов тепла, днем 13-15 градусов тепла.



11 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем переменная облачность, без осадков, 9-11 градусов тепла.



12 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем 11-13 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.



Костанай



Ночью и днем 10 сентября осадки.



11 и 12 сентября переменная облачность, без осадков.



10 сентября температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 14-16 градусов тепла.



11 сентября ночью 2-4, днем 13-15 градусов тепла.



12 сентября 2-4, днем 15-17 градусов тепла.



Кызылорда



10 сентября ночью 12-14 тепла, днем переменная облачность, без осадков 25-27 тепла.



11 сентября ночью без осадков 10-12 градусов тепла, днем солнечно, 27-29 градусов тепла.



12 сентября ночью 10-12 градусов тепла, днем 23-25, переменная облачность, без осадков.



Павлодар



10 сентября ночью 8-10, днем 19-21 градус тепла, дождь.



11 сентября ночью 4-6 градусов тепла, осадки, днем 8-10 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.



12 сентября ночью 1-3 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла.



Петропавловск



10 сентября ночью 6-8 градусов тепла, дождь с грозой, днем 10-12 градусов тепла, облачно, без осадков.



11 сентября ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.



12 сентября ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.



Семей



10 сентября ночью 6-8, днем 18-20 градусов тепла переменная облачность, без осадков. 11 сентября ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла, дождь с грозой.



12 сентября ночью дождь со снегом 2-4 градуса тепла, днем также возможен снег, переменная облачность, 8-10 градусов тепла.



Талдыкорган



С 10 по 12 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 10 сентября ночью 7-9, днем 22-24 градуса тепла.



11 сентября ночью 5-7, днем 23-25 градусов тепла.



12 сентября ночью 5-7 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла.



Тараз



10 сентября ночью 7-9 градусов тепла, днем переменная облачность, без осадков, 25-27 градусов тепла.



11 сентября ночью 10-12 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.



12 сентября ночью 8-10, днем 23-25 градусов тепла переменная облачность, без осадков.



Уральск



10 сентября без осадков, ночью 8-10, днем 26-28 градусов тепла.



11 сентября ночью 8-10, днем 25-27 градусов тепла, ожидается дождь с грозой.



12 сентября ночью 8-10, днем 24-26 градусов тепла, дождь с грозой.



Усть-Каменогорск



10 сентября ночью 6-8 градусов тепла, днем 18-20 градусов тепла, переменная облачность, без осадков.



11 сентября ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла, ожидается дождь с грозой.



12 сентября ночью ожидается дождь со снегом, 2-4 градуса тепла, днем также возможен снег, переменная облачность, 8-10 градусов тепла.