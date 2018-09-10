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Сколько дорог будут платными к 2025 году в Казахстане

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Сколько дорог будут платными к 2025 году в Казахстане
Фото aviation.mid.gov.kz
До 2021 года планируется увеличить протяженность платных автодорог до 6,7 тысяч км, а к 2025 - до 11,7 тысяч км.

На правительством часе «Развитие автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в Мажилисе Парламента РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о работе ведомства по внедрению системы взимания платы на автодорогах страны и по развитию объектов дорожного сервиса, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целях снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости содержания автодорог в рамках госпрограммы «Нұрлы Жол» продолжаются работы по внедрению системы взимания платы. Ведутся пусконаладочные работы по устройству системы взимания платы на участках «Астана-Темиртау» и «Алматы-Капшагай» и «Алматы-Хоргос» общей протяженностью 471 км, тестовый запуск которых запланирован на сентябрь текущего года, завершается разработка ПСД по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тысяч км, в том числе на международном транзитном коридоре «Западная Европа - Западный Китай», реализация которых планируется по механизму ГЧП или за счет других источников финансирования», - сказал он.
По его словам, до 2021 года планируется увеличить протяженность платных автодорог до 6,7 тысяч км, а к 2025 - до 11,7 тысяч км.

«Определенные работы ведутся и по устройству специальных автоматизированных измерительных средств (САИС) на автодорогах республиканского значения, где на сегодняшний день существует 12 САИС. В текущем году планируется запустить еще 11 САИС в рамках внедрения платности на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос. В 2019-2020 годах будут установлены 34 САИС на платных автодорогах и приграничных пунктах пропуска. В целом к концу 2020 года планируется увеличить количество САИС до 57 единиц», - отметил глава ведомства.

Также Ж. Касымбек добавил, что наряду с внедрением платности, особое внимание уделяется развитию объектов дорожного сервиса.

«Активно ведутся работы по приведению в надлежащее состояние существующих объектов дорожного сервиса и обеспечению качества предоставляемых ими услуг. Сегодня на республиканской сети имеются 1 859 объектов, из них Национальному стандарту соответствуют 42% или 780 объектов. До конца года планируется привести в соответствие еще 70 объектов. Кроме того, наряду с улучшением существующих объектов ведутся работы по строительству новых объектов с полным спектром услуг и установке павильонов модульного типа KazWay по требованиям Национального стандарта», - пояснил министр.
Вместе с тем, ведутся работы внесению информации об объектах сервиса в цифровую карту IRU Transpark, Google Maps, Яндекс Карты.

«В тоже время необходимо усиление вовлеченности местных исполнительных органов в работу по развитию объектов дорожного сервиса», - констатировал Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова, Астана
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babnik
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 13:55
Актау - Жана Озен - тоже походу платная станет...
 
 

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