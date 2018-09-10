Божко попросил вице-министра рассказать о "дырах в Интернете"

Депутаты Мажилиса высказались о проблемах с подключением к Интернету вдоль трасс республиканского значения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В конце прошлого года в целях создания цифровой экономики и улучшения качества жизни населения, за счет использования цифровых технологий, была утвержден госпрограмма "Цифровой Казахстан". В этой связи у меня вопрос уважаемому Женису Махмудовичу (министру по инвестициям и развитию Касымбеку - прим.) и представителю МИК (Министерства информации и коммуникаций) Дарыну Туякову. Что сделано или планируется сделать в рамках цифровизации по обеспечению покрытием бесперебойным широкополосным доступом к Интернету вдоль автомобильных дорог республиканского, областного значения, особенно районных и сельских автодорог? И на каком уровне находится подключение бесперебойной системы навигации?", - обратилась депутат Майра Айсина в ходе правительственного часа по вопросам развития автомобильных дорог.



Вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков сообщил, что сейчас в Казахстане 117 городов охвачено технологией 4G.



"В настоящее время, как вы сказали, в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" для обеспечения населенных пунктов широкополосным доступом к Интернету запланированы следующие мероприятия: это проект подведения прокладки в 1149 сельских населенных пунктов Казахстана оптическо-волоконного кабеля", - сообщил Туяков.



Ответ вице-министра прервал вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.



"Вам задали вопрос: когда будет вдоль всех наших дорог нормально работать Интернет? Мы и вы приняли соответствующие решения, понятно, каждому оператору ставить свой терминал достаточно сложно. Мы и вы разрешили операторам сотовой связи объединять и ставить единую (базу), что удешевит им использование. Но, по нашим данным, наши любимые операторы до сих пор не хотят этим делом заниматься. (...) Вы скажите, когда вдоль наших супершикарных дорог будет супершикарная сотовая связь?", - спросил Владимир Божко.



"У нас, у операторов есть обязательства перед государством до конца 2020 года 100 процентов все автомобильные дороги покрыть мобильной связью 2G. То, что касается Интернета, в настоящее время мы закупили специально автомобили, проводим мобильный радиомониторинг, который позволяет замерять абсолютно все дороги. Сейчас эти две машины объехали основные трассы. Сейчас есть все замеры по 2G. Покрытие удовлетворительное, но местами есть пропадание. В зоне населенных пунктов уверенный прием", - рассказал вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков.



"На трассе Астана - Щучинск у нас есть провалы, (связь - прим.) временами срывается. Что уж там говорить про Балхаш... В этом отношении у вас есть обязательства, но к исполнению обязательств надо принуждать. А смотреть, когда они прозреют и начнут заниматься тем, что им поручено, ну это, как правило, приводит к затягиванию процесса. (...) Поскольку вы объехали, пожалуйста, предоставьте нам информацию, где у нас дыры в Интернете, чтобы мы тоже ориентировались. Когда поедем в следующий раз, нам будут говорить, где в селах нет Интернета. У нас в СКО в отдельных селах вообще никакой связи нет. А мы говорим о цифровом сельском хозяйстве. То есть эта проблема есть, обратите, пожалуйста, внимание", - резюмировал Владимир Божко.