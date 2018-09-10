Женщина выбросила ведро мусора из окна в центре Астаны

Жителей Астаны возмутил поступок женщины, опрокинувшей мусорное ведро в окно из высотки на Левом берегу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам очевидцев, женщина выбросила мусор с 10 этажа в ЖК "Номад". Видео прислал читатель Tengrinews.kz на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.
По данным пресс-службы ДВД Астаны, случай произошел 8 сентября. Сотрудниками Местной полицейской службы была установлена 54-летняя женщина.
В отношении нее составлен административный протокол по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство. Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах". Материалы направлены в суд.
"Мы благодарим неравнодушных граждан, жителей Астаны, которые не прошли мимо нарушения, не остались равнодушными к загрязнению города", - отметили в ведомстве.
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