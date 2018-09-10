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Женщина выбросила ведро мусора из окна в центре Астаны

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Женщина выбросила ведро мусора из окна в центре Астаны
Кадры видео
Жителей Астаны возмутил поступок женщины, опрокинувшей мусорное ведро в окно из высотки на Левом берегу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам очевидцев, женщина выбросила мусор с 10 этажа в ЖК "Номад". Видео прислал читатель Tengrinews.kz на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.

По данным пресс-службы ДВД Астаны, случай произошел 8 сентября. Сотрудниками Местной полицейской службы была установлена 54-летняя женщина.

В отношении нее составлен административный протокол по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство. Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах". Материалы направлены в суд.

"Мы благодарим неравнодушных граждан, жителей Астаны, которые не прошли мимо нарушения, не остались равнодушными к загрязнению города", - отметили в ведомстве.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • leo529
 КУРЬЕР (Посетители) Сегодня, 16:02
Это той шашу!
 
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  • akulina
 Sazan (Посетители) Сегодня, 15:11
конечно это жесть, но может она нездорова? мало ли, с головой какие проблемы. сейчас осень - обострение...
просто нормальный человек так не сделал бы.
 
 

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