Женщина выбросила ведро мусора из окна в центре Астаны

Жителей Астаны возмутил поступок женщины, опрокинувшей мусорное ведро в окно из высотки на Левом берегу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам очевидцев, женщина выбросила мусор с 10 этажа в ЖК "Номад". Видео прислал читатель Tengrinews.kz на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.



По данным пресс-службы ДВД Астаны, случай произошел 8 сентября. Сотрудниками Местной полицейской службы была установлена 54-летняя женщина.



В отношении нее составлен административный протокол по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство. Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах". Материалы направлены в суд.



"Мы благодарим неравнодушных граждан, жителей Астаны, которые не прошли мимо нарушения, не остались равнодушными к загрязнению города", - отметили в ведомстве.



