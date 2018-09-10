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Осы покусали: могилу оставили незакопанной под Павлодаром

Просмотров:419 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Осы покусали: могилу оставили незакопанной под Павлодаром
Кадры видео
Могилу с усопшим оставили незакопанной из-за роя ос под Павлодаром, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео с наполовину прикрытой могилой на одном из кладбищ Павлодара шокировало пользователей Instagram.

Жительница Павлодара запечатлевшая видео, рассказала, что на незакопанную могилу наткнулась случайно, когда навещала могилу брата. На кадрах видео отчетливо видно, что из под доски, прикрывающей тело покойника торчит белая ткань, а над самим захоронением летают насекомые.

"До сих пор душа болит от увиденного. Воткнули в могилу доску с номером и бросили наполовину открытой. Чтобы похоронить людей они зарплату получают. И так поступают. Полностью землей прикрыть даже не потрудились", - говорит жительница Павлодара.

Пост женщины в социальных сетях вызвал волну негодования у пользователей. Комментируя видео, люди ругали работников кладбища, бросивших могилу открытой.

Корреспондент Tengrinews.kz, выяснил, что кладбище, где было снято шокирующее видео, обслуживает одна из павлодарских ритуальных фирм. Она же занимается захоронением безродных и бездомных горожан. Как выяснилось, погребение безродного павлодарца, чья могила попала на видео проводилось в пятницу, 7 сентября. Захоронение проводили двое копальщиков.

"Работники опустили тело в яму, стали закапывать, в этот момент на них налетели осы. Ребята только успели прикопать могилу, чтобы не было видно трупа, и поставили табличку с номером усопшего. Потому что физически не могли продолжать работы, насекомые атаковали. Рой ос сильно покусал работников, поэтому они и убежали. Сегодня работники пришли на кладбище и полностью закопали могилу", - прокомментировал руководитель ритуальной фирмы Анатолий Конвишер.

По словам мужчины, с таким случаем, работники кладбища столкнулись впервые.

"Здесь никакого нарушения нет, мы по-любому эту работу выполнили сегодня. Так получилось, что осы налетели. За 33 года моей работы я впервые сталкиваюсь с таким случаем. Могила была выкопана заранее. Скорее всего, там находилось осиное гнездо и когда наши работники стали хоронить человека, случайно разворошили его", - отметил Конвишер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

от подписчика.... ⠀ Сегодня ездили зират басына. ⠀ Так как у брата день рождения, а он у нас там лежит. И увидели такое -аж душа болит. Это же не люди. Чтобы похоронить людей они зарплату получают. Если бога не боятся, хоть честно бы работали. Ведь людей же хоронят, а не собак. Полностью землёй прикрыть даже не потрудились. Это Кабырстан в стороне Моялды. #umihelp

Публикация от UMIHELP | НОВОСТИ ПАВЛОДАРА (@umihelp)

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 18:28
Рой ос сильно покусал работников, поэтому они и убежали. С
Попахивает откровенным враньём,но мы то знаем у кого они научились так виртуозно обманывать lol тут бы штраф стоянку вспомнить и харэ. boyan
 
 

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