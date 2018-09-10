Фотографии детей не будут вклеивать в паспорта родителей в Казахстане

Поправки в закон "О документах, удостоверяющих личность" МВД вносит, чтобы у казахстанцев не возникло проблем во время путешествий



АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Детям до 16 лет, выезжающим за границу, нужно будет оформлять отдельный паспорт, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.



Фотографии детей, собирающихся за рубеж, больше не будут вклеивать в паспорта родителей.



Для юных казахстанцев, которые намерены пересечь границы другого государства, станет обязательным оформление отдельного паспорта. Новшество вступит в силу с 1 января 2019 года.



В МВД отметили, что многие страны ужесточают требования из-за усиления угрозы терроризма и экстремизма.



К примеру, для идентификации личности в мире используют цифровую фотографию, отпечатки пальцев, а также изображения радужной оболочки глаза.