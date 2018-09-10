Исекешев назначен руководителем Администрации Президента

Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. "Назначить Исекешева Асета Орентаевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана", - говорится в сообщении. Он сменил на этом посту Адильбека Джаксыбекова, который был освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста. Исекешев был назначен на должность акима 21 июня 2016 года, до этого он занимал должность министра по инвестициям и развитию. Ранее был заместителем премьер-министра - министром индустрии и новых технологий (с 2010 по 2014 год). В 2009-2010 годах также был министром индустрии и торговли. В 2008-2009 годах - помощником Президента. Также был заместителем председателя правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына"(2006-2008). Кроме того, на протяжении трех лет был вице-министром индустрии и торговли (2003-2006).
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