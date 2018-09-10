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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Исекешев назначен руководителем Администрации Президента

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Исекешев назначен руководителем Администрации Президента
Фото ©Турар Казангапов
Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. "Назначить Исекешева Асета Орентаевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана", - говорится в сообщении. Он сменил на этом посту Адильбека Джаксыбекова, который был освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста. Исекешев был назначен на должность акима 21 июня 2016 года, до этого он занимал должность министра по инвестициям и развитию. Ранее был заместителем премьер-министра - министром индустрии и новых технологий (с 2010 по 2014 год). В 2009-2010 годах также был министром индустрии и торговли. В 2008-2009 годах - помощником Президента. Также был заместителем председателя правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына"(2006-2008). Кроме того, на протяжении трех лет был вице-министром индустрии и торговли (2003-2006).
Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 2 )

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  • babnik
  • kazakhstan
  • Ну Ну
 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 18:32
kazakhstan,
Пора бы понять,что мы находимся в период глубокого застоя и политического кризиса.Экономики нет.Есть торговля ресурсами.В данной ситуации будущего у страны нет!Все эти перетасовывания родственников и друзей по должностям происходят для того,чтобы каждый мог "заработать" пока есть время.Ответственность никто и ни за что не несет.Ибо если начать с каждого спрашивать по его участку,то веревочка потянется на самые верхи!Поэтому всех ИХ устраивает данное положение дел.Для них предложение о смене власти и переход на другую форму правления вводит в шоковое состояние.
Пример министр МВД Касымов.Его если уберут,то просто пересадят на другую должность.И не будет он нести ни за что ответственность.Он кормится с бюджета и подчиненных,а в свою очередь в любой момент,по команде с верху его подчиненные будут стрелять по народу.
Не помню кто сказал "...если доход человека будет 100%,то он готов нарушить любые законы.Если 300%,то он пойдет на любое преступленмие".Если не правильно,то поправьте.
 
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  • babnik
  • Ну Ну
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 18:17
Рейтинг у Исикешева ниже плинтуса упал после потопов в Астане, и что ?
Главную задачу он не решил, ушел, убежал можно сказать от ответственности. А президент ему вверил другое хозяйство.
Закономерно получается, "приближенные" ничем не отличившись на занимаемой должности, переходят на другую. А пришедший вновь начальник не несет ответа за работу предыдущего. Вот так и дурят у нас народ всегда и везде.
 
 

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