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Сокровища Древнего Рима нашли в неожиданном месте

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 20:27
Сокровища Древнего Рима нашли в неожиданном месте
@_MiBAC
Археологи обнаружили древние римские монеты в бывшем театре Крессони в городе Комо, располагающемся к северу от Милана. Клад датируется примерно V веком нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии.

Сокровища были найдены в подвале здания внутри урны из талькохлорита. По словам ученых, они относятся к временам поздней Римской империи, когда та раскололась на восточную и западную части и подвергалась нападениям варваров. Министр Альберто Бонисоли (Alberto Bonisoli) уточнил, что историческая и культурная ценность находки пока не установлена.

Монеты были отправлены в реставрационную лабораторию, где их изучат специалисты. По информации The Local, стоимость находки может достигать несколько миллионов долларов.

Театр Крессони, который открылся в 1870-м и закрылся в 1997 году, находится неподалеку от руин форума Комо — древнеримской центральной городской площади, где специалисты ранее находили другие исторические артефакты.

В 2017 году археологи Института национального наследия Туниса обнаружили подводные руины древнего римского города Неаполиса, разрушенного цунами 21 июля 365 года нашей эры. Исследователи нашли улицы, памятники, а также баки, предназначенные для хранения гарума — рыбного соуса.
Источник: Lenta.ru
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