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Памяти Дениса Тена посвятят гран-при по фигурному катанию во Франции

Просмотров:103 Опубликовано: Вчера, 22:25
Памяти Дениса Тена посвятят гран-при по фигурному катанию во Франции
SportX.kz
Федерация фигурного катания Франции официально уведомила коллег из Казахстана о том, что шестой, заключительный этап гран-при по фигурному катанию будет посвящен памяти Дениса Тена, передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт Национальной федерации конькобежцев (НФК) Казахстана.

"Исполнительный совет FFSG (французская федерация) планирует во время соревнований отдать дань памяти заслуженному фигуристу Денису Тену, жестоко убитому злыми и бездушными людьми. Денис часто катался во Франции, в том числе в прошлом году, и был очень популярен. Публика любила его за удивительную доброту и открытость", – говорится в официальном письме FFSG в адрес НФК РК.

Гран-при пройдет 22-25 ноября в Гренобле.

"В этот ужасный момент мы разделяем вашу боль и боль его семьи. Мы хотим посвятить соревнования памяти Дениса, чтобы уверить: его никогда не забудут во французском конькобежном сообществе", – отметили в FFSG.

Ранее в Казахстане предложили посмертно наградить Дениса орденом "Халык каhарманы". Также в Алматы на фасаде дома, где жил бронзовый призер Олимпиады, установят мемориальную доску.

Кроме того, в министерстве культуры и спорта планируют открыть Академию фигурного катания и создать общественный фонд имени Дениса Тена. Все финансовые обязательства возьмут на себя городские власти. Также в Казахстане будут проводить ежегодные международные турниры по фигурному катанию в память о выдающемся спортсмене.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб 19 июля в результате нападения преступников, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. Уже на следующий день был задержан первый подозреваемый Нуралы Киясов, вечером 20 июля стало известно о задержании второго подозреваемого в убийстве. Им оказался Арман Кудайбергенов, ранее объявленный в розыск. И 27 июля была задержана третья подозреваемая – Жанар Толыбаева. Ей предъявлено обвинение в недонесении о преступлении.

Дениса Тена похоронили 21 июля.
Источник: Today.kz
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