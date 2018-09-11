«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Сентября
+27...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.11 KZT
  • €1 = 437.62 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Шпекбаев сделал ряд назначений

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 09:22
Шпекбаев сделал ряд назначений
Фото пресс-службы АДГСПК
Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев объявил нового официального представителя своего ведомства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Приказом Алика Шпекбаева официальным представителем - заместителем директора департамента по связям с общественностью агентства назначена Жанна Бастарова. Ранее занимавший эту должность Нурлан Жахин назначен заместителем руководителя территориального департамента агентства по Павлодарской области.

Поздравляя новых руководителей с назначением, Шпекбаев отметил, что оба сотрудника прошли все необходимые ступени карьерной лестницы от рядовых до руководящих должностей и их назначение является ярким примером соблюдения принципа меритократии на госслужбе и важности передачи опыта центрального аппарата в регионы.

Шпекбаев поблагодарил Жахина за внесенный вклад в укрепление доверия общества к агентству и имиджа государственной службы в целом.

"При их назначении учитывались их опыт, знания, наличие соответствующих компетенций и способностей, заслуги и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей", - отметил он.

Жанна Бастарова является выпускницей КазНУ имени аль-Фараби по специальности "международная журналистика", также имеет высшее экономическое образование.

С 2005 по 2014 год проработала пресс-секретарем территориального департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Астане, главным инспектором по особо важным делам, главным экспертом, главным консультантом пресс-службы центрального аппарата агентства.

В органах по делам государственной службы и противодействию коррупции с 2014 года. До назначения занимала должность руководителя пресс-службы департамента по связям с общественностью агентства.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика