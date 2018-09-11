Шпекбаев сделал ряд назначений

Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев объявил нового официального представителя своего ведомства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.
Приказом Алика Шпекбаева официальным представителем - заместителем директора департамента по связям с общественностью агентства назначена Жанна Бастарова. Ранее занимавший эту должность Нурлан Жахин назначен заместителем руководителя территориального департамента агентства по Павлодарской области.
Поздравляя новых руководителей с назначением, Шпекбаев отметил, что оба сотрудника прошли все необходимые ступени карьерной лестницы от рядовых до руководящих должностей и их назначение является ярким примером соблюдения принципа меритократии на госслужбе и важности передачи опыта центрального аппарата в регионы.
Шпекбаев поблагодарил Жахина за внесенный вклад в укрепление доверия общества к агентству и имиджа государственной службы в целом.
"При их назначении учитывались их опыт, знания, наличие соответствующих компетенций и способностей, заслуги и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей", - отметил он.
Жанна Бастарова является выпускницей КазНУ имени аль-Фараби по специальности "международная журналистика", также имеет высшее экономическое образование.
С 2005 по 2014 год проработала пресс-секретарем территориального департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Астане, главным инспектором по особо важным делам, главным экспертом, главным консультантом пресс-службы центрального аппарата агентства.
В органах по делам государственной службы и противодействию коррупции с 2014 года. До назначения занимала должность руководителя пресс-службы департамента по связям с общественностью агентства.
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