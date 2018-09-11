Инвестиционный убыток Нацфонда составил 785 млрд тенге

Средства Фонда на конец августа составили 22 триллиона тенге.
Национальный фонд РК зафиксировал серьезный инвестиционный убыток в 785 миллиардов тенге, что привело к сокращению доходов на 15%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.
Как отмечается, за год объем средств Национального фонда РК вырос на 1,5% и составил по итогам августа 22,2 трлн тенге. Для сравнения, в августе 2017 было зафиксировано сокращение сразу на 13,2% за год, до 21,9 трлн тенге.
Наилучшие показатели наблюдались в августе 2016, тогда средства Нацфонда выросли сразу на 59,5% за год, до 25,2 трлн тенге.
При этом доходы Нацфонда в отличии от средств сократились на 15,1%, с 1,4 до 1,2 млрд тенге по итогам 8 месяцев.
"Главной причиной сокращения доходов стал убыток от инвестиционной деятельности Фондом в размере 785,4 млрд тенге, против прибыли в 125,5 млрд за аналогичный период годом ранее", - отмечает finprom.kz. В то же время прямые налоги от предприятий нефтяного сектора выросли на 54,9% и составили 2 трлн тг (годом ранее - 1,3 трлн тг). Также за 8 месяцев текущего года на счета Нацфонда поступили средства от приватизации госимущества горнодобывающей и обрабатывающей отраслей в размере 9,9 млрд тг.
В целом, доходы Нацфонда за 8 месяцев находятся в узком коридоре от 1,1 до 1,4 трлн тенге, начиная с 2015 года.
За январь-август 2014 года Нацфонд заработал рекордные 4,9 трлн тг, увеличив доходы в два раза за год. Но уже в 2015 доходы Фонда просели на 72% за год.
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