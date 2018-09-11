Головкин вылетел в Лас-Вегас на рематч с "Канело"

Казахстанский чемпион среднего веса Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) отправился в Лас-Вегас, сообщает Sports.kz
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Головкин на своей странице в Instagram опубликовал командное фото из самолета, оставив короткую подпись: "На пути в Вегас".
Отметим, в этом городе состоится второй бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Поединок пройдет на T-Mobile Arena 1 сентября (16 сентября — в Казахстане).
Вечер бокса в Лас-Вегасе начнется в 03.00 по столичному времени, бой GGG — "Канело" даст старт примерно в 08.00-08.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Qazsport" и "Qazaqstan".
Боксеры уже прошли предпоследнюю процедуру взвешивания: за неделю до боя Головкин показал на весах 163,8 фунта (74,3 кг), "Канело" — 163,2 фунта (74,02 кг). Лимит для этого срока составлял 168 фунтов.
Напомним, первый бой "Канело" — GGG состоялся в сентябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе — он завершился спорной ничьей: многие эксперты и болельщики считают, что судьи "украли" у казахстанца чистую победу. Второй бой пройдет 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) там же. На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.