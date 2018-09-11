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Мы знаем схему и кто сидит во главе - АДГСПК о поборах в школах

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 12:34
Мы знаем схему и кто сидит во главе - АДГСПК о поборах в школах
vchasnoua.com
В школах Казахстана выявлен массовый сбор денег на тесты для школьников, созданных организациями, юрисдикция и работа которых вызывают споры о законности. Об этом заявил директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"У нас большое количество обращений от родителей по всевозможным сборам денег в школах. Мы даем ровно две недели всем школам и акиматам, чтобы они в доступной форме раскрыли бюджеты школ", - заявил Сабирбаев.

Он сообщил, что в разных регионах агентство находило школы, в которых с родителей собирали деньги на тесты для школьников с 9 по 11 класс, а иногда с 4 по 11 класс.

"Эти тесты организованы частными организациями, юрисдикция и работа которых не совсем понятны с точки зрения законности. В Алматинской области мы уже приостановили такую практику. Стоимость каждого теста равнялась 300-500 тенге. В некоторых школах они сдавались раз в неделю, в некоторых - раз в месяц. Деятельность этих организаций и сбор денег на них являются незаконными, и мы хотим четко дать понять, что агентство будет за этим следить и это пресекать", - сказал он.

По его словам, речь идет о тестах для проверки промежуточных знаний школьников.

"Мы учились в школах, сдавали диктанты, тесты. Эти тесты нам готовили учителя и, соответственно, знания наши проверяли таким образом. Сегодня появляется частная организация, которая предлагает проверять знания вместо диктантов с помощью этих тестов", - объяснил он.

"Мы видим и знаем эту схему, знаем, откуда идут потоки и кто стоит во главе. Но наша задача не стоит в том, чтобы посадить всех и вся. Мы сегодня, прежде чем реагировать, предупреждаем, что эта деятельность школ практически повсеместно незаконна", - уточнил Сабирбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • goblin
 Sazan (Посетители) Сегодня, 13:52
во главе всего беспредела всегда главный главарь. и не надо ничего выдумывать.
а во главе минобра сидят недалекие люди, судя по всему, раз учителя и школьники сдают не их тесты, а те, которые им со стороны приносят.
и я вам больше того скажу, в некоторых тестах "со стороны" больше толку чем в тех, которые наше минобр создает.
не знаю как в других, а в нашей школе никто никого не заставляет ничего писать. предлагают - да, но родители как правило согласны, потому что толк вроде есть от этого.
это получается как дополнительная проверка знаний школьников, работа над ошибками. то же самое как когда нанимаешь репетитора ребенку.
нанимаем ведь почему? да потому что в школах не учат как следует.
вот и весь ответ умному дяде Данияру Сабирбаеву.
 
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  • Швейк
  • OpOp
  • goblin
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:14
Мы видим и знаем эту схему, знаем, откуда идут потоки и кто стоит во главе. Но наша задача не стоит в том, чтобы посадить всех и вся.

Нормально так. Мы знаем кто нарушает закон, с народа бабло незаконно стригет, но мы их судить не будем...
Мы им пальчиком погрозим...
Иногда лучше молчать, чем говорить.
Глядишь за умного бы сошел....
 
 

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