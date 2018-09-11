Мы знаем схему и кто сидит во главе - АДГСПК о поборах в школах

В школах Казахстана выявлен массовый сбор денег на тесты для школьников, созданных организациями, юрисдикция и работа которых вызывают споры о законности. Об этом заявил директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"У нас большое количество обращений от родителей по всевозможным сборам денег в школах. Мы даем ровно две недели всем школам и акиматам, чтобы они в доступной форме раскрыли бюджеты школ", - заявил Сабирбаев.
Он сообщил, что в разных регионах агентство находило школы, в которых с родителей собирали деньги на тесты для школьников с 9 по 11 класс, а иногда с 4 по 11 класс.
"Эти тесты организованы частными организациями, юрисдикция и работа которых не совсем понятны с точки зрения законности. В Алматинской области мы уже приостановили такую практику. Стоимость каждого теста равнялась 300-500 тенге. В некоторых школах они сдавались раз в неделю, в некоторых - раз в месяц. Деятельность этих организаций и сбор денег на них являются незаконными, и мы хотим четко дать понять, что агентство будет за этим следить и это пресекать", - сказал он.
По его словам, речь идет о тестах для проверки промежуточных знаний школьников.
"Мы учились в школах, сдавали диктанты, тесты. Эти тесты нам готовили учителя и, соответственно, знания наши проверяли таким образом. Сегодня появляется частная организация, которая предлагает проверять знания вместо диктантов с помощью этих тестов", - объяснил он.
"Мы видим и знаем эту схему, знаем, откуда идут потоки и кто стоит во главе. Но наша задача не стоит в том, чтобы посадить всех и вся. Мы сегодня, прежде чем реагировать, предупреждаем, что эта деятельность школ практически повсеместно незаконна", - уточнил Сабирбаев.
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