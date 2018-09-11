Ипотеку со ставкой 10,75 процента запустили в Казахстане

В Казахстане запустили ипотечную программу, по которой можно купить вторичное жилье в кредит по ставке 10,75 процента годовых. Об этом заявил председатель правления АО "Ипотечная организация "Баспана" Кайрат Алтынбеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Новый продукт называется "Баспана Хит". Он отметил, что это отдельный от программы "7-20-25" продукт Ипотечной организации "Баспана".



"Первоначальный взнос - 20 процентов от стоимости жилья, годовая ставка - базовая ставка Национального Банка + 1,75 процента. С учетом того, что сейчас базовая ставка Нацбанка составляет 9 процентов, ставка по продукту "Баспана Хит" составит 10,75 процента. Срок кредита - до 15 лет", - объяснил Кайрат Алтынбеков.



По его словам, программа работает уже с сегодняшнего дня, и клиенты могут обращаться в те же банки-партнеры, которые работают по программе "7-20-25".

Стоимость квартир по "Баспана Хит" аналогична программе "7-20-25". В Алматы, Астане, Актау, Атырау, Шымкенте - 25 миллионов, в остальных регионах - 15 миллионов тенге.