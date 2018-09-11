Акишев о курсе тенге: Ситуация не представляет угрозы для финансовой стабильности

Нацбанк Казахстана сглаживает колебания курса, когда спрос на валюту значительно превышает предложение, но в целом не препятствует фундаментальным трендам.
На валютном рынке курс тенге с начала года по 10 сентября ослабел на 13,8%. Помимо падения российского рубля на 22% с начала года, на курс тенге оказывает влияние фактор значительного ослабления валют развивающихся стран к доллару США. Об этом рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2018 года, передает Zakon.kz.
Он отметил, что с начала года аргентинский песо ослаб в 2 раза, турецкая лира – на 69%, бразильский реал – на 23%, южноафриканский ранд – на 23%, индийская рупия – на 12%, китайский юань – на 5%.
«Национальный Банк Казахстана сглаживает колебания курса, когда спрос на валюту значительно превышает предложение, но в целом не препятствует фундаментальным трендам. В текущем моменте это приводит к волатильности курса, но на долгосрочном горизонте событий обеспечивает макроэкономическую стабильность и устойчивость платежного баланса. Текущая ситуация не представляет угрозы для финансовой стабильности и ситуации в банках», - рассказал Д.Акишев. Он также проинформировал, что с 10 сентября 2018 года Нацбанк изменил подход к формированию официального курса тенге. Теперь официальный курс устанавливается по итогам основной и дополнительной сессий со сроками расчетов Т+1 на Казахстанской фондовой бирже.
«Этот подход полностью соответствует международной практике. Итоги вчерашних торгов показали, что переход на новый расчет был осуществлен успешно и не доставил неудобств участникам рынка», - подытожил Д.Акишев.
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