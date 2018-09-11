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Акишев о курсе тенге: Ситуация не представляет угрозы для финансовой стабильности

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Акишев о курсе тенге: Ситуация не представляет угрозы для финансовой стабильности
Фото bnews.kz
Нацбанк Казахстана сглаживает колебания курса, когда спрос на валюту значительно превышает предложение, но в целом не препятствует фундаментальным трендам.

На валютном рынке курс тенге с начала года по 10 сентября ослабел на 13,8%. Помимо падения российского рубля на 22% с начала года, на курс тенге оказывает влияние фактор значительного ослабления валют развивающихся стран к доллару США. Об этом рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2018 года, передает Zakon.kz.

Он отметил, что с начала года аргентинский песо ослаб в 2 раза, турецкая лира – на 69%, бразильский реал – на 23%, южноафриканский ранд – на 23%, индийская рупия – на 12%, китайский юань – на 5%.

«Национальный Банк Казахстана сглаживает колебания курса, когда спрос на валюту значительно превышает предложение, но в целом не препятствует фундаментальным трендам. В текущем моменте это приводит к волатильности курса, но на долгосрочном горизонте событий обеспечивает макроэкономическую стабильность и устойчивость платежного баланса. Текущая ситуация не представляет угрозы для финансовой стабильности и ситуации в банках», - рассказал Д.Акишев.
Он также проинформировал, что с 10 сентября 2018 года Нацбанк изменил подход к формированию официального курса тенге. Теперь официальный курс устанавливается по итогам основной и дополнительной сессий со сроками расчетов Т+1 на Казахстанской фондовой бирже.

«Этот подход полностью соответствует международной практике. Итоги вчерашних торгов показали, что переход на новый расчет был осуществлен успешно и не доставил неудобств участникам рынка», - подытожил Д.Акишев.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 16:18
Текущая ситуация не представляет угрозы для финансовой стабильности и ситуации в банках», - рассказал Д.Акишев.

ну еще бы, за наши то бабки у них была бы какая то угроза.
свинское отношение к людям.
успокоил народ тем, что у банков все будет нормально.
т.е даже уже не стесняются.
 
-1
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 15:35
https://www.youtube.com/watch?v=01WximEK8uM
 
 

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