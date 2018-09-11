Многообещающее назначение - политолог о новом акиме Астаны

По словам эксперта, обоих управленцев повысили в должности, так как должность акима Астаны более высокая, нежели министра, как и должность главы АП по сравнению с акимом столицы.
Калиев отметил, что перестановки задают тренд на обновление элит, на омоложение госаппарата, на приход в верхние и высшие эшелоны власти более молодых и новых управленцев и уход на пенсию представителей старой гвардии.
"В свое время человек, причастный к кадровым консультациям, признался, что в кадровых назначениях не нужно искать логики. Они всегда имеют определенный элемент неожиданности. В свое время назначение Асета Исекешева акимом Астаны тоже было очень неожиданно. Но, тем не менее, Асет Исекешев до сих пор считался технократичной фигурой, равно как и министр финансов Бахыт Султанов, который имеет тоже ярко выраженный технократический уклон. То есть, по сути дела, мы имеем тренд на приход технократов, людей не обремененных чрезмерной склонностью к политизации своей работы. Люди, лишенные популизма, но в то же время ориентированные на результативность своей работы", - сказал политолог.
По его словам, назначения Президента бывают неожиданными, но часто помогают раскрыть человека в новом и довольно интересном качестве.
"Лично мне это назначение кажется интересным и многообещающим с точки зрения сюрпризов. Асет Исекешев тоже не считался достаточно публичным человеком, но, тем не менее, стал самым прозрачным с точки зрения общения с аудиторией через соцсети акимом, достаточно открытым, прямолинейным, смог внести в город определенные инновации. Теперь интересно посмотреть, в каком качестве мы увидим Бахыта Султанова. Ему придется удерживать планку, достигнутую предшественником, и это для него очень серьезное испытание. И в то же время он должен внести какую-то новую индивидуальность в фигуру мэра", - заключил Калиев.
Политолог отметил, что недавние назначения демонстрируют готовность системы к самостоятельным изменениям и эволюции.
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