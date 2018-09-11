Новый посол Китая пожелал Казахстану еще больше "Димашей"

Новый посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо написал сразу три статьи, в которых детально рассказал, что связывает сегодня КНР и РК, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



В частности, в одной из статей, говоря о взаимоотношениях между народами двух стран, дипломат отметил, что за последние годы в Казахстане наблюдается бум изучения китайского языка.



"И казахстанский бум прочно вошел в жизнь Китая. В настоящее время пять институтов Конфуция развертывают работу по педагогике китайского языка в Казахстане. Вместе с тем пять культурно-лингвистических центров Казахстана обосновались в Китае. Это самое большое число среди стран Центральной Азии. На сегодняшний день, около 14 000 казахстанцев учатся в Китае, около 1 400 китайских студентов приехали учиться в Казахстан", - пишет Чжан Сяо.



Он напомнил, что в июне прошлого года, во время третьего государственного визита в Казахстан, председатель КНР Си Цзиньпин по просьбе казахстанской стороны пообещал в ближайшие пять лет увеличить число предоставляемых правительственных грантов для казахстанских студентов до 200.



"Можно предвидеть, что в дальнейшем масштабы двухстороннего обмена студентами будут расширяться", - заявляет посол.



Говоря о культурном обмене, он упомянул и популярного в Китае казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.



"Казахстанский певец Димаш Кудайберген принял участие в музыкальном реалити-шоу Singer 2017 в Китае, где мгновенно стал знаменитостью. После возвращения на родину он получил личное приглашение на встречу с Президентом Н.А. Назарбаевым и был восхвален как "Символ Независимости Казахстана". "Феномен Димаша" - это не только неожиданный успех отдельного человека, а также непременный результат сближения народов двух стран. Китай приветствует еще больше "Димашей" развиваться в Китае, чтобы служили связующим мостом для культурного обмена и сближения чаяний народов", - пишет посол

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Свою статью он заканчивает весьма поэтично: "Зазвенели верблюжьи колокольчики две тысячи лет тому назад, а сотрудничество по Великому Шелковому пути в наши дни возродилось в новом облике!"



В двух других статьях Чжан Сяо рассказывает об успешных казахстанско-китайских проектах в области индустрии и логистики. В частности, он отмечает, что благодаря инициативе "Один пояс - один путь" Тихоокеанский морской бриз донесся до казахских степей. Речь идет о базе грузоперевозок китайско-казахстанского морского порта Ляньюньган.