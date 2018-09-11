WhatsApp-рассылку о мертвых девочках без почек прокомментировали в МВД

В МВД заявили, что WhatsApp-рассылка о мертвых детях, найденных на обочине дороги, не имеет отношения к Казахстану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Алмаса Садубаева.
Пользователи мессенджера распространяют сообщение о якобы найденных без почек девочках.
"Добрый день! Нашли двух маленьких девочек лет от 6-8, мертвых, лежащих на обочине дороги, в руках у них у каждого по 50 000 т.р., но без почек. Берегите своих детей, смотрите за ними и не выпускайте их на улицу без наблюдения", - говорится в тексте рассылки.
В Министерстве внутренних дел порекомендовали казахстанцам не распространять сомнительную информацию.
"Распространяемая в социальных сетях фотография с останками тела к нашей стране отношения никакого не имеет. Происшествие имело место на юге России в городе Каспийске. Гражданам в очередной раз рекомендую не распространять сомнительную информацию. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации", - заявил Алмас Садубаев.
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