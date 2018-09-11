"Это Астана, детка". Автовор снимал свои кражи на видео

Столичные полицейские задержали парня, ограбившего за ночь пять авто и снявшего свои действия на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.



Сотрудниками столичной полиции с поличным задержан 28-летний житель Акмолинской области, совершивший подряд в ночь с 9 на 10 сентября 5 краж с салонов автомашин. По информации криминальной полиции, подозреваемый действовал по одному сценарию - путем вскрытия замка проникал в салон автомобиля. Добычей преступника становились автомагнитолы, личные вещи и другое имущество автовладельцев.







"Все кражи были совершены в период с двух часов ночи и до пяти утра. Марка машины не имела значения. Объектом преступных действий гражданина П. были автомашины "ВАЗ 21703", Opel Vectra, Lexus GS 300 и другие", - отметили в ведомстве.



У задержанного полицейские изъяли смартфон, на котором обнаружили видеозаписи. Нарушитель снимал себя и свои действия на камеру телефона и комментировал свои действия неоднозначными высказываниями.



"Я сижу в "Опеле", короче, это уже пятая машина или шестая... Это Астана, детка! А магнитофон у меня уже давно лежит в портфеле. (...) Все документы у меня, каждая машина моя почти что", - комментирует на видео автовор.



"Комментируя свои действия, мужчина не только совершал кражи, но и пытался нанести максимальный ущерб автомашине, ломая детали салона. Во время своих ночных похождений гражданин П. украл автомагнитолы, личные вещи и документы владельцев автомашин, причинив тем самым значительный ущерб", - сообщили в ДВД.



Ночью, 10 сентября, подозреваемый был задержан по "горячим следам", кроме того его преступления были зафиксированы на уличные камеры видеонаблюдения. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье "грабеж". В ходе следственных действий мужчина дал признательные показания в совершении пяти фактов краж. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. В настоящее время задержанный водворен в ИВС ДВД.



Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 188 часть 2 УК РК "Кража". Кроме того, сотрудниками полиции проводится проверка на его причастность к ранее совершенным кражам на территории столицы. Полицейские посоветовали астанчанам оборудовать машины сигнализацией, а в ночное время оставлять в на охраняемых парковках или же во дворах жилых домов, оснащенных камерами видеонаблюдения и ночным освещением.