По миллиону тенге дадут госслужащим на жилье в Астане

Власти Астаны разработали программу, предусматривающую выделение сертификатов в один миллион тенге учителям, врачам, полицейским, пожарным и другим. Об этом заявил Асет Исекешев в интервью газете "Вечерняя Астана", сообщает Tengrinews.kz.
Цель программы - создать в столице корпус высококвалифицированных специалистов городских служб. Сертификаты должны помочь людям вышеназванных специальностей купить жилье через Жилстройсбербанк.
"Он (Жилстройсбербанк - прим.) выделяет кредитные ресурсы на 15 лет под небольшой процент, на первом этапе хотим выдать 10 тысяч квартир. С перспективой роста до 20 тысяч. Но при условии - 5-7 лет отработать в городских структурах. У нас есть 9 тысяч учителей, из них 5 тысяч без жилья. Мы строим школы, и в ближайшие пять лет потребуется 5 тысяч квалифицированных педагогов. Такая же ситуация по полицейским, врачам. Мы должны укрепить городские службы качественными специалистами. От этого зависит комфорт жителей", - сказал Исекешев.
Жилье же, которое хочет приобрести получатель социальной помощи, должно находиться в Астане. Это должно быть первичное жилье, а стоимость за квадратный метр не должна превышать 230 тысяч тенге.
"Расчет по займу 7-20-25 таков. Например, если жилье стоит 12 миллионов тенге, то 20 процентов первоначального взноса составит 2,4 миллиона тенге. А у заемщика собственные сбережения составляют 1,4 миллиона тенге. Недостающую сумму в миллион тенге работник может получить по данной программе. С учетом того, что общий срок кредитования составляет 19 лет, получатель первые 8 лет будет платить 107 440 тенге (ежемесячный платеж под 7 процентов), а последующие 11 лет он будет платить по 55 685 тенге (ежемесячный платеж под 3,8 процента)", - пояснили в акимате.
Механизм реализации программы прост: акимат определяет сумму для оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, работающих в государственных структурах. Далее каждый уполномоченный орган соответствующей сферы проводит отбор участников и направляет для оценки платежеспособности в "Жилстройсбербанк". Банк производит расчет платежеспособности, и в случае подтверждения, предоставляет реквизиты в акимат для зачисления социальной помощи. Участник программы, совместно с застройщиком, проводит регистрацию договора купли-продажи (ДКП) в гос. корпорации и предоставляет его в ЖССБК, а также осуществляет поиск квартиры и заключает ДКП с застройщиком. Потом акимат зачисляет деньги на указные банком реквизиты, и банк выдает займ. Они перечисляются застройщику.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/po-millionu-tenge-dadut-gosslujaschim-na-jile-v-astane-353384/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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