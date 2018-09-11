Россиянам посоветовали избавиться от долларов

Пришло время продавать доллары и покупать рубли, заявил в интервью Business FM министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его мнению, в среднесрочной перспективе курс стабилизируется на уровне 63-64 рубля за один доллар. 10 сентября курс американской валюты преодолел отметку в 70 рублей.
«У нас был прогноз, который мы делали в самом начале лета, и сейчас под бюджетный процесс в конце августа — начале сентября прогноз был обновлен. Все, что мы изменили, это динамику на ближайшие 6-12 месяцев», — отметил Орешкин.
Он заметил, что «покупать нужно тогда, когда боишься». Хотя сейчас все находятся «в некотором нервозном состоянии», ситуация вскоре дойдет до пика и начнется такое же быстрое движение назад, уверен чиновник.
Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение к макроэкономическому равновесию. При этом в рамках механизма плавающего курса возможны значительные колебания курса в связи с краткосрочными потоками капитала и настроениями на рынке.
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