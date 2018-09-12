Азиатские рынки рекордно падают на фоне торговых войн

Акции на азиатских рынках упали до 14-месячных минимумов на фоне опасений из-за торгового противостояния США и КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Индекс MSCI's потерял 0,3 процента, упав на уровень ниже июля 2017 года. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5 процента.
Shanghai Composite Index снизился на 0,3 процента. Индексы в Японии, Австралии и Южной Корее потеряли от 0,4 до 0,1 процента.
11 сентября КНР заявила в ВТО, что планирует наложить санкции на США на сумму 7 миллиардов в год в ответ на невыполнение Соединенными Штатами решений по спору о демпинговых пошлинах.
В свою очередь, лидер США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты займут жесткую позицию по отношению к Китаю. При этом на Уолл-Стрит наметился рост по причине лидерства компании Apple и цен на нефть. В свою очередь, индекс доллара к шести мировым валютам снизился на 0,15 процента на уровень 95,128. Это произошло после заявления Канады о готовности пойти на уступки США по переговорам об изменении торгового соглашения. Юань снизился до 6,88 за доллар.
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