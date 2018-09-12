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Головкин прибыл в Лас-Вегас на бой с Альваресом

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 10:09
Головкин прибыл в Лас-Вегас на бой с Альваресом
instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) прибыл в гостинично-развлекательный комплекс MGM Grand в Лас-Вегасе перед повторным боем с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) Головкин и Альваресом вновь скрестят перчатки на T-Mobile Arena. Казахстанец поставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также боксёры оспорят вакантный пояс журнала The Ring и специальный пояс WBC.

Ранее Геннадий Головкин отправился в Лас-Вегас, опубликовав командное фото из самолёта.

Напомним, первый бой прошёл 16 сентября 2017 года также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Однако большинство зрителей считают, что судьи пожадничали для Головкина. Судейские записки того боя выглядели так: 118-110 в пользу "Канело", 114-114, 115-113 в пользу Головкина. В этот раз GGG и "Канело" намерены завершить поединок досрочно, чтобы не оставить никаких сомнений в своей победе.

Источник: Bnews.kz
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