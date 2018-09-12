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СМИ: отверстие в "Союзе" могли проделать астронавты из США

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 10:51
СМИ: отверстие в "Союзе" могли проделать астронавты из США
NASA
Американских астронавтов подозревают в намеренной порче российского космического корабля.

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Эту версию, как стало известно “Ъ”, в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля.

Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

О формировании спецкомиссии, которой поручено расследовать нештатную ситуацию, связанную с утечкой воздуха из транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» (находится в составе МКС), “Ъ” сообщили в «Роскосмосе». Там уточнили, что специалисты во главе с и. о. первого замгендиректора госкорпорации Николаем Севастьяновым проанализируют информацию, полученную на первом этапе расследования (ее проводили представители ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия»), а также установят новые факты, приведшие к разгерметизации корабля. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума сказал журналистам, что «результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины»: «Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше». От дополнительных комментариев в «Роскосмосе» вчера отказались, пообещав предоставить их по окончании работы комиссии.

Инцидент на МКС произошел в ночь на 30 августа, когда на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-09» начало падать давление. В бортовом отсеке была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм. Как рассказывали тогда представители «Роскосмоса», чтобы определить, откуда идет утечка, все шесть космонавтов — включая американский экипаж — собрались в российском сегменте. «Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально и что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС"»,— уточнял Дмитрий Рогозин. Российские космонавты предложили установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли. Но командир экипажа астронавт NASA Эндрю Фойстел, в свою очередь, во время переговоров с Хьюстоном и Москвой предложил подождать еще 24 часа, чтобы обсудить другие варианты устранения проблемы, поскольку угрозы жизни экипажа не было. Но вечером в тот же четверг российские космонавты, получив команду из ЦУПа, все же заделали отверстие специальным герметиком.

По горячим следам было выдвинуто несколько версий: попадание микрометеорита, производственный брак (якобы отверстие было просверлено еще на Земле). 30 августа в ходе переговоров с ЦУПом космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины, которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. По словам источника “Ъ”, участвующего в расследовании причин инцидента, специалисты (в том числе представитель военной приемки «Энергии») считают не очень вероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля. Опираясь на поднятую документацию, опрос сотрудников РКК и фотоизображения, пересланные российскими космонавтами, они установили: подобное отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС. Изучив характер повреждений, они пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла.
Источник: zakon.kz
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