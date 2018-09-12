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Мужчина подделал 114 банковских карт и снимал деньги со счетов алматинцев

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Мужчина подделал 114 банковских карт и снимал деньги со счетов алматинцев
.
В Алматы изобличен и задержан серийный кибервор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В полиции отметили, что подозреваемый - уроженец Алматинской области, подготовился к преступлениям основательно: он заранее приобрел в Китае техническое устройство по производству пластиковых, мелких изделий и стал подделывать банковские карточки для снятия наличных денежных средств.

"Злоумышленник не просто подделывал карточки, он из открытых источников узнавал персональные данные потенциальных жертв, с целью внесения их в эти карточки. После чего спокойно снимал деньги со счетов граждан, которые даже не подозревали об этом. Снимал он скромные суммы, чтобы оставаться незамеченным, примерно по 10 тысяч тенге с каждого счета, периодически", - рассказал начальник УВД Медеуского района Болат Тотыбаев.

Всего, по его данным, у 35-летнего подозреваемого изъяли 114 "липовых" банковских карт. Проводится досудебное расследование по статье 188 "Мошенничество" УК РК. Он проверяется на совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый водворен в ИВС ДВД Алматы. Свою вину он признал полностью.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:05
без участия банковского работника имеющего доступ к данным карт, подделать карточку не возможно!
 
 

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