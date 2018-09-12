Депутаты просят проиндексировать пенсии и депозиты из-за обрушения тенге

Народные избранники просят индексировать пенсионные накопления граждан и тенговые депозиты. Соответствующий запрос, который адресован главе Национального банка РК, озвучил депутат мажилиса Парламента РК Айкын Конуров, передает корреспондент Today.kz.



"У нас основная проблема в том, что люди не могут управлять своими пенсионными накоплениями и они находятся на сегодняшний момент в тенге. Любое ослабление тенге приводит к тому, что просто-напросто наши граждане имеют прямые убытки, потому что определенная часть товаров и услуг, наверное, индексируется в связи с тем, что идет ослабление национальной валюты.



Было бы честным защитить эти накопления, которыми наши граждане не могут управлять

Переводить их в самостоятельную валюту, и государство должно озаботиться этим вопросом и защитить интересы наших граждан", – сказал Конуров в кулуарах пленарного заседания мажилиса.



По его словам, любой гражданин, который имеет депозит в тенге, в условиях колебания валютного курса может перевести свои накопления в доллары, в другую валюту, резервную, соответственно, как-то снизить риски обесценивания национальной валюты. Однако сделать это с накоплениями на пенсионных счетах, отметил Конуров, невозможно.



"Я думаю, что и Национальный банк, и Правительство РК должны создать условия для того, чтобы наши граждане улучшили индекс доверия к накопительной пенсионной системе. Они должны индексировать наши накопления, которые уже находятся на наших пенсионных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Расчет простой: два года назад наши экспортеры, которые экспортируют нефть, имели доходы на уровне 40 долларов за баррель. Сегодня стоимость одного барреля нефти подходит к 80 долларам.



Соответственно, они имеют именно в тенге доходы почти в два раза больше. Это приведено в депутатском запросе

Я не считаю, что нужно переводить накопления граждан в доллары. Я считаю,что в условиях дедолларизации необходимо держать нашим гражданам деньги в национальной валюте, просто надо оградить их от риска колебания стоимости национальной валюты по отношению к резервным валютам, и все", – пояснил Айкын Конуров.



К сожалению, отметил депутат, в связи с волатильностью курса нацвалюты Казахстана люди выводят свои деньги из тенговых депозитов и переводят их в долларовые. Проблемы в банковском секторе в свою очередь не повышают доверие наших граждан к банковской системе. Многие, по мнению Айкына Конурова, будут выводить деньги из банков и держать их в алюминиевых или стеклянных банках.



Деньги на спасение пенсионных и тенговых накоплений в форме индексации, по его мнению, должны быть выделены из бюджета.



"Три триллиона тенге, которые получает наш бюджет – я так думаю, что от этого не обеднеет. Дело в том, что эти же деньги потом будут направляться в реальный сектор экономики, как это делают сейчас. Например, деньги ЕНПФ работают на реальный сектор экономики, а не на валютных каких-то спекуляциях коммерческих банков.



Это все можно отработать в рамках законопроекта или, наверное, постановления правительства, Национального банка

Это все технические моменты. Мы, депутаты, просто предложили общую концепцию, что накопления наших граждан должны быть защищены от волатильности курса", – сообщил Конуров.



Он сказал, что депутаты в своем запросе выразили недовольство тем, что власти заняли лишь выжидательную позицию.

"Кроме пенсионных накоплений, необходимо индексировать тенговые депозиты населения. Если в Национальном банке, правительстве считают, что нам и дальше надо проводить дедолларизацию, я думаю, что необходимо дедолларизировать тенговые депозиты населения. Потому что при скачках курса население сразу идет снимать тенге и переводит их в доллары, тем самым подстегивает спекулятивный спрос на доллары.



В условиях валютного кризиса люди пытаются сохранить свои сбережения

В основном сбережения делаются для покупки импортных товаров, поэтому они (казахстанцы) большую часть начинают переводить валюту, это будет подстегивать спекулятивные движения на рынке. Предлагаем Нацбанку индексировать накопления как на депозитах, так и на пенсионных счетах. На определенной волне девальвации люди имеют серьезные потери, потому что не могут управлять своими счетами", – отметил Конуров.



Он считает, что если будут созданы механизмы защиты накоплений граждан, люди будут хранить свои накопления в тенге. Также он выразил мнение, что если "зажать" спекулянтов, ограничить определенные процессы на валютном рынке, где работают спекулянты, можно будет обуздать курс.



"Почему бы и нет? Конъюнктура очень хорошая для Казахстана, и наши резервы позволяют очень хорошо выйти из кризиса. Это можно будет делать по итогам года, когда курс устоится. Люди, отдавая свои законные 10 процентов, на сегодня не могут уберечь их от обесценивания", – повторил Конуров.



Он, кстати, в свете последних кадровых перестановок в высших эшелонах власти прокомментировал и вопрос руководства финрегулятором.



"Я не люблю гадать. На сегодняшний момент политика Нацбанка довольно взвешенная, довольно стабильная ситуация имеется с золотовалютными резервами, поэтому у нас определенные резервы есть, чтобы противостоять реальному кризису, который надвигается. В этих условиях, я думаю, смысла нет менять председателя Нацбанка",– считает он.



По его мнению, от человека в этом плане зависит минимум.