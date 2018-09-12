Полицейский в Астане получил 300 тысяч тенге за закрытие дела

В получении взятки изобличили руководителя следственного отдела УВД района Есиль в Астане. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, передает Tengrinews.kz.



Руководитель следственного отдела УВД района Есиль ДВД Астаны, капитан полиции подозревается в получении взятки в размере 300 тысяч тенге через посредника, своего подчиненного, за прекращение зарегистрированного уголовного дела.



В связи с полным признанием вины подозреваемые не задерживались.







Также на YouTube-канале АДГСПК опубликовано видео задержания заместителя руководителя Управления госдоходов по Туркестану. Он подозревается в получении в своем служебном кабинете части взятки от оговоренной суммы в 60 тысяч тенге за положительное решение вопроса о регистрации в качестве ИП жителя Кентау и ускоренной выдачи ему патента. Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении чиновника.







