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Полицейский в Астане получил 300 тысяч тенге за закрытие дела

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 16:49
Полицейский в Астане получил 300 тысяч тенге за закрытие дела
Скриншот видео
В получении взятки изобличили руководителя следственного отдела УВД района Есиль в Астане. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, передает Tengrinews.kz.

Руководитель следственного отдела УВД района Есиль ДВД Астаны, капитан полиции подозревается в получении взятки в размере 300 тысяч тенге через посредника, своего подчиненного, за прекращение зарегистрированного уголовного дела.

В связи с полным признанием вины подозреваемые не задерживались.



Также на YouTube-канале АДГСПК опубликовано видео задержания заместителя руководителя Управления госдоходов по Туркестану. Он подозревается в получении в своем служебном кабинете части взятки от оговоренной суммы в 60 тысяч тенге за положительное решение вопроса о регистрации в качестве ИП жителя Кентау и ускоренной выдачи ему патента. Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении чиновника.



Источник: Tengrinews.kz
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