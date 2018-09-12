Полицейский в Астане получил 300 тысяч тенге за закрытие дела

В получении взятки изобличили руководителя следственного отдела УВД района Есиль в Астане. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, передает Tengrinews.kz.
Руководитель следственного отдела УВД района Есиль ДВД Астаны, капитан полиции подозревается в получении взятки в размере 300 тысяч тенге через посредника, своего подчиненного, за прекращение зарегистрированного уголовного дела.
В связи с полным признанием вины подозреваемые не задерживались.
Также на YouTube-канале АДГСПК опубликовано видео задержания заместителя руководителя Управления госдоходов по Туркестану. Он подозревается в получении в своем служебном кабинете части взятки от оговоренной суммы в 60 тысяч тенге за положительное решение вопроса о регистрации в качестве ИП жителя Кентау и ускоренной выдачи ему патента. Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении чиновника.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.