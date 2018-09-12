«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Сентября
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.74 KZT
  • €1 = 437.88 KZT
  • 1 RUB = 5.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Япония ответила отказом на предложение Путина заключить мир до конца 2018 года

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Япония ответила отказом на предложение Путина заключить мир до конца 2018 года
Общество Россия-Япония
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, сообщает "Коммерсантъ".

"Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", – сообщил российский лидер.

По его словам, на основе этого мирного договора Россия и Япония "как друзья продолжат решать все спорные вопросы".

"Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет", – отметил Владимир Путин.

Он также уточнил, что предлагает прописать в тексте мирного договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.

В ответ на это генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что до тех пор, пока не урегулирован территориальный спор, Япония не будет заключать мирный договор с российской стороной.

"Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса – разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (южная гряда Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), а потом заключить мирный договор", – сообщил Ёсихидэ Суга.

Политик также отметил, что японское правительство не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина.

14 февраля 2017 года Япония направила России протест в связи с присвоением названий безымянным островам Курильской гряды. Тогда острова получили названия в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика