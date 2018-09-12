Япония ответила отказом на предложение Путина заключить мир до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, сообщает "Коммерсантъ".
"Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", – сообщил российский лидер.
По его словам, на основе этого мирного договора Россия и Япония "как друзья продолжат решать все спорные вопросы".
"Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет", – отметил Владимир Путин.
Он также уточнил, что предлагает прописать в тексте мирного договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.
В ответ на это генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что до тех пор, пока не урегулирован территориальный спор, Япония не будет заключать мирный договор с российской стороной.
"Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса – разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (южная гряда Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), а потом заключить мирный договор", – сообщил Ёсихидэ Суга.
Политик также отметил, что японское правительство не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина.
14 февраля 2017 года Япония направила России протест в связи с присвоением названий безымянным островам Курильской гряды. Тогда острова получили названия в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
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