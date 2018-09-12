На казахстанском гербе поменяли надпись

Слово QAZAQSTAN используют в обновленном стандарте на государственном гербе страны. Об этом Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК.
12 сентября 2018 года в Эталонном центре состоялось заседание Научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова и руководства РГП "КазИнСт".
В результате заседания, участники приняли решение одобрить изменение № 1 к СТ РК 989-2014 "Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия".
"Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова "Қазақстан" на латинской графике "QAZAQSTAN" по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE", - сообщила пресс-секретарь ведомства Еркема Мухтар.
Кроме того, включены ссылка на методическое пособие описания элементов и истории государственного герба и конструкторская документация разработанная автором Государственного Герба Республики Казахстан Малибековым Жандарбеком. Для разработки изменения проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора Государственного Герба Республики Казахстан.
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