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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На казахстанском гербе поменяли надпись

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 20:45
На казахстанском гербе поменяли надпись
©Ярослав Радловский
Слово QAZAQSTAN используют в обновленном стандарте на государственном гербе страны. Об этом Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК.

12 сентября 2018 года в Эталонном центре состоялось заседание Научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова и руководства РГП "КазИнСт".

В результате заседания, участники приняли решение одобрить изменение № 1 к СТ РК 989-2014 "Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия".

"Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова "Қазақстан" на латинской графике "QAZAQSTAN" по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE", - сообщила пресс-секретарь ведомства Еркема Мухтар.

Кроме того, включены ссылка на методическое пособие описания элементов и истории государственного герба и конструкторская документация разработанная автором Государственного Герба Республики Казахстан Малибековым Жандарбеком. Для разработки изменения проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора Государственного Герба Республики Казахстан.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 22:49
Jaqsy jańalyq. Ne deıik yendi, osylaı jalģastyra beriń.
 
 

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