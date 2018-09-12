На казахстанском гербе поменяли надпись

Слово QAZAQSTAN используют в обновленном стандарте на государственном гербе страны. Об этом Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК.



12 сентября 2018 года в Эталонном центре состоялось заседание Научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова и руководства РГП "КазИнСт".



В результате заседания, участники приняли решение одобрить изменение № 1 к СТ РК 989-2014 "Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия".



"Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова "Қазақстан" на латинской графике "QAZAQSTAN" по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE", - сообщила пресс-секретарь ведомства Еркема Мухтар.



Кроме того, включены ссылка на методическое пособие описания элементов и истории государственного герба и конструкторская документация разработанная автором Государственного Герба Республики Казахстан Малибековым Жандарбеком. Для разработки изменения проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора Государственного Герба Республики Казахстан.