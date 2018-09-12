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Дырявую крышу российской многоэтажки залатали предвыборными баннерами

Просмотров:17 Опубликовано: Сегодня, 22:39
Дырявую крышу российской многоэтажки залатали предвыборными баннерами
Фото: страница Елены Фишки в Facebook
В Красноярске крышу жилого дома починили предвыборными баннерами. Об этом на своей странице в Facebook написала жительница города Елена Фишка, приложив фотографию пятиэтажки.

На снимке изображена крыша дома, которая со всех сторон обложена агитационными плакатами. «Выборы должны приносить пользу! Ну, хотя бы такую!» — прокомментировала она.

Жительница дома Анна Колесняк рассказала «Проспекту мира», что ремонт крыши шел полгода, пока, наконец, 9 сентября рабочий не положил баннеры. «Их прибил своими руками прораб Сергей, человек, который свое воскресенье потратил на это, и первый раз за шесть месяцев я не бегаю по квартире с чашками, тазами и тряпками», — поделилась она.

В краевом фонде капитального ремонта многоквартирных домов города изданию заявили, что «решили подстраховаться». «3 июля в городе был сильный дождь с грозой. В результате жителей верхний этажей дома из-за отсутствии крыши затопило», — поянили чиновники, пообещав закончить ремонт в октябре.

В августе пенсионеры из Карелии заклеили крышу своей бани баннером с губернатором и членом партии «Единая Россия» Артуром Парфенчиковым, поскольку у них не было денег на кровельное железо. После публикации снимка в сети власти отправили пенсионерам рабочих, которые отремонтировали постройку.
Источник: Lenta.ru
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