Заключённых научат вести онлайн бизнес в Уральске

Представители одного из университетов города посетили режимное учреждение 170/3. Преподаватели предложили осуждённым получить высшее образование, сообщает корреспондент Bnews.kz.



Руководство колонии строго режима обратилось в университет с целью поддержать пилотный проект по получению образования. Педагоги верят, что обучение поможет снизить количество рецидива. Его, как стало известно, немного, но факты имеются. Учёба будет проходить дистанционно, после прохождения курсов, осуждённые получат сертификат, приравненный к диплому о высшем образовании.



"Я думаю, этот сертификат им будет нужен. Он будет как отправная точка в их нелегком пути, по которому они пройдут, выйдя на свободу. Каждый курс рассчитан на 12 часов, в конце они будут сдавать экзамен. Навыки, которые они получат, обязательно пригодятся", - говорит проректор по инновациям "Казахстанского инженерно – технологического университета" Жанара Досказиева.



Лекторы предложили людям, отбывающим наказание, курсы по электротехнике, по трудовому законодательству, как с помощью интернет технологий открыть свой бизнес и зарабатывать.



"За 20 лет существования интернета по статистике около 30% людей открыли интернет - магазины. Продают еду, одежду, сувениры и так далее, всё что угодно можно найти и купить. Вам для этого нужно только желание и бизнес план", - сказала старший преподаватель кафедры технической дисциплины Ажар Есенбекова.



Заключённые были заинтересованы в обучение. Они задавали вопросы и получали ответы. Необходимо отметить, что на сегодняшний день на базе колонии имеется колледж, где обучаются по двум специальностям плотник и сварщик 42 человека. Но высшее образование не помешает, говорят осуждённые. Да и стоимость в размере 5 000 тенге за курс, не такая большая.



"Получить образование за 5 000 тенге — это хорошо, этим нужно воспользоваться, конечно, у меня пока нет возможности здесь зарабатывать, только в этом году закончил учиться в колледже тут, что-нибудь придумаю. Расширенный выбор специальностей нам предложили. Рад видеть преподавателей, мы тоже имеем право на жизнь, достойно зарабатывать", - говорит осуждённый Иван Петренко.



К слову сказать, в колонии сейчас отбывают наказание более 400 человек, высшее образование имеют порядка 15% из них, ещё 60% получили средне - специальное образование, уже находясь в местах лишения свободы.