Курение на улице хотят запретить в Казахстане

В Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносятся изменения, согласно которым курение на улице станет нарушением общественного порядка. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на концепцию проекта, которая находится еще на рассмотрении.



Обсуждение концепции обновленного кодекса «О здоровье» продлится до 25 сентября. Именно тогда казахстанцы узнают, можно ли им будет продолжать курить на улицах страны или нет.



Согласно старой редакции, курильщики могут свободно курить везде, где нет знака «зона, свободная от табачного дыма». К таким местам относятся все муниципальные здания, общественный транспорт, подъезды и многие другие помещения общественного пользования.



Однако согласно новой концепции, в число общественных мест будет включена и улица, что и повлияет на прежние привычки курильщиков.



Также к нововведениям относится и предложение на запрет рекламы фастфуда, который негативно влияет на здоровье молодежи.