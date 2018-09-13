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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Курение на улице хотят запретить в Казахстане

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Курение на улице хотят запретить в Казахстане
Фото АСтв
В Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносятся изменения, согласно которым курение на улице станет нарушением общественного порядка. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на концепцию проекта, которая находится еще на рассмотрении.

Обсуждение концепции обновленного кодекса «О здоровье» продлится до 25 сентября. Именно тогда казахстанцы узнают, можно ли им будет продолжать курить на улицах страны или нет.

Согласно старой редакции, курильщики могут свободно курить везде, где нет знака «зона, свободная от табачного дыма». К таким местам относятся все муниципальные здания, общественный транспорт, подъезды и многие другие помещения общественного пользования.

Однако согласно новой концепции, в число общественных мест будет включена и улица, что и повлияет на прежние привычки курильщиков.

Также к нововведениям относится и предложение на запрет рекламы фастфуда, который негативно влияет на здоровье молодежи.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 4 )

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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 13:16
А ведь что то примут по этому вопросу! К гадалке не ходи! Хана курильщикам! И полицейскому дрону теперь работы будет--непочатый край!
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:44
Покажите мне этого дегенерата? я ему бычком в глаз! что вам курильщики сделали плохого! не бесите!!!
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 12:29
Я курильщик и резко против этого запрета. Что, Туркмения? Дома дети. Курю на улице. И что, сижу на скамейке у дома, курю, патруль и штраф? А если без удостоверение, то и в отдел? Кормушка для ментов.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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Удав Каа (Посетители) Сегодня, 12:27
В общем то пусть запрещают, при условии, что будут созданы специальные места, где курить МОЖНО.

Иначе это будет просто дискриминацией.

Взрослый человек сам выбирает как ему жить, сколько ему жить, быть здоровым, курить ли, пить ли и всё остальное.
 
 

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