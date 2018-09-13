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Казахстан обошел Саудовскую Аравию по запасам золота

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 12:41
Казахстан обошел Саудовскую Аравию по запасам золота
©Reuters
Казахстан в 2018 году занял 15-е место по запасам золота, обогнав Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в НБ РК, передает Tengrinews.kz.

С начала 2018 года Национальный Банк Казахстана приобрел порядка 33 тонн аффинированного золота у отечественных производителей.

"На текущий момент Казахстан находится на 15-м месте в мире по запасам золота, обогнав в 2018 году Саудовскую Аравию. Портфель золота Национального Банка Казахстана по состоянию на 10 сентября 2018 года составляет 333 тонны, или эквивалент 12,8 миллиарда долларов", - сообщили в финансовом регуляторе.

Нацбанк планирует в целях повышения узнаваемости отечественных слитков на мировых рынках в ближайшем будущем продавать незначительный объем слитков - до 4 процентов от объема аффинированного золота, ежегодно приобретаемого в рамках реализации приоритетного права, за рубеж.

При этом в финрегуляторе отмечают, что с начала 2018 года котировки золота на мировых биржах упали порядка 8 процентов. Основным фактором снижения цены золота стало укрепление доллара в результате повышения ставок ФРС США и выхода позитивных данных по экономике США. Однако ожидается, что цена на золото вырастет.

За последние 5 лет рост резервов в золоте наблюдается во многих развивающихся странах. Наиболее активными покупателями золота в данный период были центральные банки России, Турции, Китая и Казахстана. По темпам роста физического объема золота с 2011 года по 2017 год среди наиболее активных покупателей Казахстан занимает лидирующую позицию (относительное увеличение). Однако в абсолютном выражении больше всех за данный период аффинированного золота выкупили Россия (+956 тонн за 6 лет) и Китай (+789 тонн за аналогичный период), Казахстан приобрел порядка 219 тонн с 2011 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:40
Al bul altyn qory kimniń qolynda?
 
 

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