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В Кордае поймали банду, которая держала в страхе целое село

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 15:48
В Кордае поймали банду, которая держала в страхе целое село
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В Жамбылской области поймали преступников, которые держали в страхе целое село. На брифинге в ДВД Жамбылской области рассказали о поимке преступников, которые орудовали в селе Кордай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Проведена большая работа, в результате которой, задержаны трое граждан. Это двое - жители Кордайского района, и один из них, это третий – житель города Алматы. Все они имеют семьи и работу в городе Алматы. Все задержанные признаются в содеянном, оказывают содействие следствию. Изъяты вещественные доказательства, которыми они завладели в ходе совершения преступления. Ведутся следственные действия, в ходе которых, я думаю, мы выявим причастность их к другим преступлениям, есть такая информация", - рассказал начальник ДВД области Арман Оразалиев.

В полиции пояснили, что двое уроженцев Кордая, которые подозреваются в совершении преступления, не проживают в Жамбылской области, но навещают родственников в селе. Все награбленное преступники прятали на кладбище. Там нашли часть похищенного.

Сейчас им вменяется преступление предусмотренное статьей 192 частью 3 ( Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Одному из задержанных также инкриминируют преступление по статье 121 части 3 (Насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Напомним, ранее в ДВД Жамбылской области сообщили, что с 20 по 29 июля текущего года в селе Кордай Кордайского района произошла череда разбойных нападений. По данным полиции, во всех нападениях фигурируют неизвестные люди в масках, которые нагло врывались в дома местных жителей, наносили физические травмы и путем угроз требовали деньги и ценные вещи. В полиции сообщили подробности нападений. Позже стало известно, что один из пострадавших от грабителей, мужчина, скончался в больнице. Помимо ушиба головного мозга, у него обнаружили множественные гематомы всего тела. Налетчики сломали ему ребра и выбили зубы.
Источник: Tengrinews.kz
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