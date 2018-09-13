Все будете переделывать - Байбек о ремонте улиц в Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек раскритиковал строительные компании за некачественные работы по реконструкции улиц, передает Tengrinews.kz. В ходе рабочего объезда аким города подверг жесткой критике работу дочерней организации строительной компании "Элитстрой", выполняющей реконструкцию проспекта Аблай хана."Мало того, что не укладываетесь в сроки, так еще ни один участок не сделали качественно. Брусчатка уложена волнами, нет сопряжения тротуаров с проезжей частью. Площадь перед вокзалом "Алматы 2" уже два месяца не можете довести до ума. Островки безопасности не сделали, отвод воды не предусмотрели. Перед ТЮЗом начали еще в июне, но до сих пор не закончили. Вы сами же портите репутацию своей компании. Даю вам месяц на исправление", - обратился он к директору компании Алексею Балаганскому.В противном случае организация будет внесена список недобросовестных компаний. Как отметил глава города, много нареканий вызывает и сама организация строительных работ. Элементарно не создаются условия для безопасного передвижения пешеходов и автомобилей."Каждый раз, начиная что-то копать, надо же думать, где пройдет человек. Как организовать для него условия. Вот здесь сделали переустройство газовых сетей, а старые трубы над тротуаром до сих пор не демонтировали", - заметил Бауыржан Байбек, обходя Абылай хана на участке ниже Курмангазы. При этом он обратил внимание подрядчиков на тот момент, что газон на большинстве участков постелен выше уровня бордюра."Отмостки арыков уложили рулонным газоном. Он уже у вас кусками отваливается, не говоря о том, что будет после уборки снега. Все это все будете переделывать. На большинстве участков вообще постелили его выше уровня бордюра. Завтра же вся грязь польется на тротуары и в арыки", - возмутился аким города.По словам руководителя Управления строительства города Нурбола Нурсагатова, на сегодня проведена полная дефектовка проспекта, а компании выданы предписания для устранения замечаний. В случае неисполнения также будут организованы соответствующие штрафные санкции."Работы еще не приняты. Естественно, что оплата за такую работу вплоть до устранения всех замечаний и качественного исполнения проекта в полном объеме производиться не будет" - добавил он.Ранее Бауыржан Байбек также поручил исправить все выявленные недочеты при укладке тротуарной плитки на площади Абая перед Дворцом Республики. По словам руководителя подрядной организации "ТРИА Холдинг" Михаила Чикаева, их компания будет переделывать "до победного", пока не устранит все замечания. При этом работы организованы так, чтобы избежать каких-либо неудобств для горожан.В рамках реконструкции в этом году в Алматы расширили пешеходные пространства на ряде городских проспектов. Вместо асфальта произведена укладка брусчатки. Ведется установка светодиодного освещения, новых светофоров и строительство новых фонтанов. Завершается обновление входных групп и фасадов зданий. Уже в октябре на обновленных проспектах запланирована посадка новых деревьев и зеленых насаждений. В целом в Алматы отремонтировали 524 улицы, почти 1400 старых дворов. Построено и реконструировано почти 300 километров арыков, а также порядка 800 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. До конца года треть всего уличного освещения станет светодиодным и энергосберегающим.