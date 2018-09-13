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Реки крови. Всё мелководье стало красного цвета после массовой резни дельфинов

Просмотров:585 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Реки крови. Всё мелководье стало красного цвета после массовой резни дельфинов
Фото Mirror
По словам зоозащитников, дельфины чувствуют боль и страх в той же мере, что и люди.
Зоозащитники сняли массовую бойню гринд на Фарерских островах, в результате которой всё мелководье окрасилось в красный цвет. Их ловля происходит несколько раз в год и является многовековой традицией, при этом участвовать может каждый желающий, сообщает Mirror.



На кадрах видно, как рыбаки радостно улыбаются, добивая свой улов. В то время как животные лежат в собственной крови после того, как их загнали на мелководье.

Реки крови. Всё мелководье стало красного цвета после массовой резни дельфинов



Реки крови. Всё мелководье стало красного цвета после массовой резни дельфинов


Видео было записано группой активистов Sea Shepherd. Их волонтёры сообщили, что это 11-й случай охоты на чёрных дельфинов за год. Они также призвали Фарерские острова и Правительство Дании положить конец бесконечным убийствам.

Реки крови. Всё мелководье стало красного цвета после массовой резни дельфинов



Убиваются целые семьи, и те, кто ещё жив, в течение нескольких часов лежат в крови своих родственников. Киты и дельфины очень умные существа, они чувствуют боль и страх так же, как и мы


Правительство Фарерских островов, в свою очередь, утверждает, что ловля обеспечивает доход местным жителям и не представляет угрозы животному миру.
Источник: L!FE
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Комментарии ( 3 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 17:37
это же наши двойные человеческие стандарты:
Цитата: M.A.
Это ведь не рыбы, а млекопитающие и очень умные...

коровы, свиньи, бараны тоже вроде как млекопитающие.
мы любим одних и убаваем других. но конечно мы находим себе оправдание, что мы делаем это гуманно, а они нет... stena
я не стал бы участвовать в подобном, но и закатывать глаза в страдании тоже не буду. лицемерие какое то.
Цитата: Mestnyi
Ни один хищник, каким бы он голодным не был, не станет массово убивать.

да ладно. волки из мести людям вырезают стадами и не жрут, а тупо режут.
 
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  • arelav_74
  • Kirilka
  • Ирон
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:42
Цивилизованные Эвропа...
Куда нам до них, и до их Эвропейских ценностей...

Опаснее человека зверя нет. Ни один хищник, каким бы он голодным не был, не станет массово убивать.
 
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  • Ирон
 M.A. (Посетители) Сегодня, 15:37
Господи, это ужасно...
Это ведь не рыбы, а млекопитающие и очень умные...
 
 

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