Реки крови. Всё мелководье стало красного цвета после массовой резни дельфинов

По словам зоозащитников, дельфины чувствуют боль и страх в той же мере, что и люди.Зоозащитники сняли массовую бойню гринд на Фарерских островах, в результате которой всё мелководье окрасилось в красный цвет. Их ловля происходит несколько раз в год и является многовековой традицией, при этом участвовать может каждый желающий, сообщает Mirror.На кадрах видно, как рыбаки радостно улыбаются, добивая свой улов. В то время как животные лежат в собственной крови после того, как их загнали на мелководье.Видео было записано группой активистов Sea Shepherd. Их волонтёры сообщили, что это 11-й случай охоты на чёрных дельфинов за год. Они также призвали Фарерские острова и Правительство Дании положить конец бесконечным убийствам.Убиваются целые семьи, и те, кто ещё жив, в течение нескольких часов лежат в крови своих родственников. Киты и дельфины очень умные существа, они чувствуют боль и страх так же, как и мыПравительство Фарерских островов, в свою очередь, утверждает, что ловля обеспечивает доход местным жителям и не представляет угрозы животному миру.