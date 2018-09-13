Средний размер пенсии в 2019 году в Казахстане увеличится на 5728 тенге

Она будет чуть больше 87 тысяч тенге. Пенсию и пособия индексируют пропорционально уровню инфляции.



Средний размер пенсии с 1 января 2019 года с учётом базовой пенсии вырастет на 5728 тенге, до 87 243 тенге, сообщил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов.



"Расходы соцблока в трёхлетнем периоде составят 15,4 трлн тенге, из них на 2019 год – 4,7 трлн тенге, или 44,1 % от общего объёма расходов. На социальные обеспечение и помощь запланировано 9,5 трлн тенге, из них в 2019 году – три трлн тенге с ростом в текущем году на 359,3 млрд тенге, или 13,8%", – сказал Берик Шолпанкулов на презентации законопроекта о республиканском бюджете на 2019-2021 годы в Мажилисе.



Он пояснил, что львиную долю в этих расходах составляют соцвыплаты. За счёт этих средств будут выплачивать пенсии и пособия с индексацией, пропорциональной уровню инфляции.



Помимо этого изменится порядок назначения базовой пенсии. В 2019 году её минимальный размер составит 36 108 тенге. Средний размер базовой пенсии планируется на уровне 27 732 тенге.



17 августа сообщалось, что Нацбанк разработал программу по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня на сумму до 200 миллиардов тенге.